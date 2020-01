O ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos, garante que parte para este ano com “a intenção séria de executar” aquilo a que o Governo se propõe (e tem orçamentado) para as áreas da saúde, habitação e transportes, mas sem promessas. O ministro está esta tarde na audição conjunta das comissões parlamentares de Orçamento e Finanças e a de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, a propósito do Orçamento do Estado para este ano, e começou logo por este bico de obra, que a oposição (PSD e PCP, nomeadamente) aponta: o que é orçamentado ano a ano não é cumprido. Até porque se não for executado até ao final da legislatura, o país “poderá perder fundos comunitários”.

“Não consigo dizer muito mais do que: partimos para o ano com a intenção séria de executar o que nos propomos executar“. Palavra de ministro que, na verdade, logo de seguida diz que tudo o que pode fazer a este respeito é “tentar”. E isto porque nas obras públicas há “problemas concretos” e não é possível garantir que “não há novos atrasos” nos planos de obras — nomeadamente na ferrovia — que estão previstos.

“Não consigo garantir. Não conseguimos antecipar um concurso impugnado, imprevistos na obra. O investimento público não só se depara com um conjunto de regras — que não ponho em causa porque garantem a transparência — que atrasam os projetos, quando comparados com os privados”. Pedro Nuno Santos admitiu as limitações diante dos deputados, com Carlos Silva do PSD a levantar dúvidas sobre a veracidade do que está orçamentado para este ano. Na audição, o ministro respondeu-lhe que o “Orçamento não é uma fraude política, podemos é falhar a executar aquilo com que nos comprometemos”.

Sobre o programa “Ferrovia 2020”, o ministro garante que “todos os projetos estão em fase de empreitada”, mas não pode dizer que “há um prazo”. Uma coisa é certa, assume Pedro Nuno Santos: “Temos de conseguir concretizar o investimento até 2023 senão podemos perder fundos comunitários. E estamos a dar o nosso melhor para reduzir ao mínimo risco que existe. Temos um Orçamento para conseguirmos fazer o nosso trabalho, mas vamos tentar executá-lo”.

Sobre um caso concreto já em processo, o do concurso para o fornecimento de 22 comboios regionais à CP e que está atualmente parado devido à impugnação pelo grupo espanhol (derrotado) CAF – Construcciones Y Auxiliar de Ferrocarriles, o ministro diz que “se for dado seguimento à providência cautelar, haverá um atraso relevante no concurso dos comboios”.

Mais adiante na audição, o ministro admitiu que o Governo pode “revisitar e avaliar” o Código de Contratação Pública que foi alterado em 2018. “Percebemos de algum tempo para perceber o que está a falhar”, diz o ministro quando confrontado com os atrasos nas obras, devido às autorizações legais necessárias, admitindo que o Governo está “preocupado e atento”. E diz que qualquer mexida na legislação que regulamenta os contratos públicos tem de conseguir “o equilíbrio entre um código que garanta o escrutínio e rigor das decisões políticas, mas que não se transforme nas algemas da administração central e local”.

Ministro não defende aumento de impostos, mas: “Não há milagres”

Mas mais do que tudo, Pedro Nuno Santos responsabiliza o mercado pelos atrasos que existem na habitação e nos transportes — “onde as necessidades são brutais” –, embora não deixe de deitar a culpa maior ao Estado que “tem imensa falhas e vai continuar a ter”. “O que existe é uma falha enorme do Estado que não se organizou como se organizou noutras áreas para dar resposta aos problemas nos transportes e da habitação”. E neste último ponto, que também está sob a sua tutela, o ministro admite que “gostaria de ter dotação mais alta” — fazendo a vontade aos ouvidos comunistas e bloquistas. Ainda que, ao mesmo tempo, não negue que tem “o dobro” do que foi orçamentado para esta mesma área no ano passado.

No PSD, o deputado Carlos Silva fez as honras do ataque e ainda que tenha notado a “humildade” do ministro em admitir as falhas passadas, atirou forte ao ministro acusando o Governo de ter uma proposta de Orçamento “com a maior carga fiscal de sempre”, questionado se agora “se prepara para pedir o maior esforço fiscal aos portugueses ou está a pensar anular obras previstas e que não vão poder se concretizadas”.

E Pedro Nuno Santos respondeu no mesmo tom crispado, garantindo que não defende “que os impostos aumentem”, embora atire: “Não há milagres”. “Temos de ter base para financiar o investimento. Temos de explicar como temos mais hospitais e melhor escolas pagando menos impostos”. E atirou ao PSD nesta matéria, questionando o deputado Carlos Silva sobre qual “o grande investimento público que o PSD lançou” durante os anos da troika?”

Aeroporto: “Todas as soluções têm impacto ambiental”

“Tirar o país da miséria era deixar os portugueses a ganhar mais e não menos, mais empregos e não menos”, argumentou Pedro Nuno Santos entre os apartes da direita (PSD e CDS) de que “não havia dinheiro para pagar salários” nessa altura. “Isso é mentira”, respondeu o ministro acusando a direita: “Os senhores não tiraram as pessoas da miséria e puseram mais pessoas da miséria”.

Ainda falou do novo aeroporto, insistindo — enquanto aguarda pela resposta da ANA ao parecer da Agência Portuguesa do Ambiente e que deverá chegar na próxima semana — que aquela é a melhor solução e que “todas têm impacto ambiental. O que temos de garantir é um equilíbrio que preserve qualidade de vida e que país possa continuar a desenvolver-se”. “Não temos o direito de continuar a adiar o desenvolvimento do país”, quando “já lá vão 17 localizações estudadas em Portugal nos últimos 50 anos”.