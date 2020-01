Os projetos musicais portugueses Lina_Raül Refree, Miramar, Pongo e Sensible Soccers atuam esta semana no festival Eurosonic Noorderslag, que começa esta segunda-feira em Groningen, na Holanda.

De acordo com informação disponível no‘site oficial do festival, os Sensible Soccers são os primeiros a atuar, na quinta-feira no Vrijdag. Para o mesmo dia, mas no Der AA-Kerk, uma antiga igreja no centro da cidade, está marcada a atuação da dupla luso-espanhola Lina_Raül Refree. Os concertos de Miramar e Pongo estão marcados para sexta-feira, ambos no Grand Theatre.

O Eurosonic Noorderslag, que decorre até sábado, é, em simultâneo, um festival de música e uma plataforma europeia de divulgação, com conferências e encontros entre agentes da indústria musical de todo o mundo.

No caso dos Sensible Soccers, a ida ao Eurosonic é feita a convite da rádio pública Antena 3, uma das parceiras do festival. A banda editou em março do ano passado terceiro álbum, “Aurora”. Em edição de autor com o apoio da GDA, “Aurora” foi gravado em residência na Casa do Soto, em Arouca. Os Sensible Soccers, cuja discografia inclui ainda “8” e “Villa Soledade”, são Hugo Gomes (teclados), Manuel Justo (teclados e sintetizador) e André Simão (baixo e ‘drumpads’). Na semana passada a banda atuou em Espanha, em França e no Luxemburgo. Depois do concerto na Holanda, os Sensible Soccers vão estar no Porto (Casa da Música) no sábado.

O músico e produtor espanhol Raul Refree, que já trabalhou com artistas como Rosalía, Lee Ranaldo e El Niño, juntou-se à fadista portuguesa Lina e editaram no ano passado o álbum de estreia juntos, que terá edição internacional este mês pela Glitterbeat Records. Miramar é um projeto instrumental que junta os guitarristas Peixe (dos Ornatos Violeta) e Frankie Chavez. O álbum de estreia, homónimo, foi editado há um ano. Na génese deste encontro musical esteve, em 2017, a iniciativa Guitarras ao Alto, criada por Vasco Durão, no Alentejo, a pensar em duos inéditos de guitarra. Peixe e Frankie Chavez refugiaram-se durante dois dias numa casa em Miramar, a trabalhar em canções para os concertos de Guitarras ao Alto, meses depois replicaram esse trabalho em estúdio e o resultado acabou por ser editado em disco, com onze temas de um e de outro.

Pongo, que colaborou com os Buraka Som Sistema, dando voz ao tema “Kalemba (Wegue Wegue)”, atua no Eurosonic no âmbito dos prémios Music Moves Europe, da Comissão Europeia, que distinguem artistas emergentes que representam “o som europeu de hoje e de amanhã”. A cantora, que nasceu em Angola, mas que se mudou para Portugal na infância e editou no ano passado o EP de estreia, “Baía”, está entre os nomeados da edição deste ano.

Anualmente, “oito artistas de relevo recebem o prémio em reconhecimento do seu sucesso internacional, além de serem premiados com uma atuação no Eurosonic, um programa de treino e apoio financeiro para digressão e promoção”. O prémio tem um valor de dez mil euros, “para serem gastos tendo a vista a carreira internacional”. Será ainda atribuído um prémio do público no valor de cinco mil euros. Os vencedores serão anunciados na sexta-feira, o dia da atuação de Pongo no Eurosonic.

Além de Pongo, este ano estão também nomeados: 5K HD (Áustria), Anna Leone (Suécia), Au/Ra (Alemanha), Beast in Black (Finlândia), Charlotte Adigéry (Bélgica), Flohio (Reino Unido), Foitaines D.C. (Irlanda), girl in red (Noruega), HARMED (Hungria), Hugo Helming (Dinamarca), Kimberose (França), Medusa (Itália), Naaz (Holanda), Perfect Son (Polónia) e Tribade (Espanha).

Music Moves Europe é a estrutura da Comissão Europeia que congrega iniciativas e ações dedicadas a apoiar o setor da música.