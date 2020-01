A conferência com todos os ingredientes para ser tida como “sem precedentes” acontece esta segunda-feira. Não se sabe exatamente a que horas Isabel II se encontrará com Harry — e com Meghan que, estando no Canadá, deverá participar via videoconferência — para discutir o futuro dos duques de Sussex. A imprensa britânica refere, ao invés, que será “ambicioso” pensar que já existe um plano e adianta que, se as coisas correrem mal, o jovem casal pode revelar segredos da família real britânica numa entrevista, à semelhança do que fez a princesa Diana em 1995, na qual fez a polémica afirmação: “Éramos três no casamento, por isso, acho que era uma multidão”.

Citado pelo The Guardian, o jornalista Tom Bradby — que é considerado um amigo de Harry e de Meghan — assegurou que, caso a família real não esteja do lado do casal, esta corre o risco de os duques de Sussex darem uma entrevista sem restrições. “Acho que isso não seria bonito”, disse Bradby, que garante que teve uma conversa muito franca com Harry em Angola na sequência do documentário para a ITV News.

Este é o mesmo Tom Bradby que, durante a viagem oficial dos duques a África, perguntou a Meghan como estava a lidar com toda a pressão, questão que fez a ex-atriz norte-americana responder: “Obrigada por perguntar porque poucas pessoas me perguntaram se estou bem”. O documentário de outubro foi, muito provavelmente, o primeiro grande sinal de que os duques não estavam confortáveis no seio da família real.

Escrevendo para o jornal The Sunday Times, o jornalista afirmou ainda que o casal descobriu uma relação “tóxica” em alguns membros da família real, que se revelaram “ciumentos e, por vezes, hostis”. “Não há dúvida de que Harry e Meghan sentem que foram expulsos”.

Esta será a primeira vez que os quatro membros da família real — Isabel II, Carlos, William e Harry — se encontram pessoalmente depois de o duque de Sussex ter tornado público os seus planos para ser “financeiramente independente” na última quarta-feira.