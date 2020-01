(em atualização)

Não havia outro caminho a seguir. Este é um dos argumentos usados pelos ministros dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, França e Reino Unido que esta terça-feira emitiram um comunicado conjunto sobre o acordo nuclear assinado com o Irão. No imediato, vão acionar o mecanismo de resolução de conflitos do JCPoA (o Plano de Ação Conjunto Global, vulgarmente chamado de acordo nuclear), o que abre a porta ao regresso de sanções económicas sobre o Irão, levantadas depois da assinatura do documento em 2015.

“As ações do Irão não nos deixaram opção”, lê-se no comunicado conjunto onde também há críticas a Donald Trump e à sua decisão de rasgar o documento em 2018 depois de chegar à presidência dos EUA. “Declarámos inequivocamente a nossa preocupação com a decisão dos Estados Unidos de se retirar do JCPoA”, escrevem os ministros. Este comunicado surge dois dias depois de um outro, assinado pelos líderes das mesmas três nações, em que se instava o Irão a reverter todas as medidas “inconsistentes” com o acordo nuclear.

Para além dos países já referidos, são também signatários do acordo a Rússia, a China e a União Europeia.

In light of the Iranian non compliance with the nuclear agreement, Germany, France and Great Britain have triggered the Dispute Resolution Mechanism within the framework of the #JCPoA. ➡️ joint statement of the three Foreign Ministers: https://t.co/SRmAXQ0RaF — GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) January 14, 2020

No longo comunicado, os ministros assumem partilhar interesses fundamentais de segurança: “Um deles é defender o regime de não proliferação nuclear e garantir que o Irão nunca desenvolva uma arma nuclear.”

A 8 de janeiro, no seu discurso à nação, Trump começou exatamente por dizer que “enquanto for Presidente dos Estados Unidos, o Irão não terá jamais uma arma nuclear”. E dirigiu-se aos parceiros europeus e a todos os signatários do acordo nuclear, pedindo-lhes que acompanhassem os norte-americanos na sua política de “pressão máxima” sobre o regime iraniano. “O tempo chegou para a China, a Rússia, a França, a Alemanha e o Reino Unido reconhecerem essa realidade. Devem sair do acordo com o Irão. Temos todos de trabalhar em conjunto para celebrar um acordo com o Irão que torne o mundo um lugar mais seguro e pacífico”, acrescentou.

A intervenção de Donal Trump foi feita depois do ataque iraniano a bases militares que albergam tropas dos EUA no Iraque — e que aconteceram há exatamente uma semana. Imediatamente reivindicado pelo Irão, o ataque foi anunciado como retaliação ao assassinato do general Qassem Soleimani, morto no Iraque durante um ataque com drone, ordenado pelo presidente norte-americano.