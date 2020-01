Para acompanhar a estreia do novo filme de James Bond, “No Time To Die”, a produção escolheu a americana Billie Eilish. Aos 18 anos, Eilish é a mais jovem intérprete a dar voz ao tema principal da saga James Bond. Adele gravou “Skyfall” quando tinha 24 anos — interpretação que lhe valeu um Óscar em 2013 — e o mesmo aconteceu ao britânico Sam Smith que, aos 23 anos, ganhou o Óscar de Melhor Canção Original, em 2016, com “Writing’s on the Wall”.

The #NoTimeToDie title song will be performed by @billieeilish. Billie has written the song with her brother @finneas and is the youngest artist in history to write and record a James Bond theme song. pic.twitter.com/Qd5cYIRlmg — James Bond (@007) January 14, 2020

O compositor Hans Zimmer, o premiado compositor responsável pela banda sonora do Gladiador ou do Rei Leão, foi o nome escolhido para trabalhar em parceria com a cantora americana.

“Sem tempo para morrer”, em português, é o 25º filme da saga 007 e tem estreia agendada para 2 de Abril. Este será o último filme a ter o ator Daniel Graig a vestir a pele da personagem criada por Ian Fleming.