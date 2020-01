Os bispos católicos portugueses contam discutir em abril as normas que regerão a ação da Igreja no que respeita ao abuso sexual de menores por membros do clero. Segundo o padre Manuel Barbosa, secretário da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), este será um dos principais assuntos a ocuparem os bispos na Assembleia Plenária a realizar em Fátima entre 20 e 23 de abril.

Os bispos vão analisar “as diretrizes para transformar em normas, como o Papa Francisco tem pedido às conferências Episcopais, sobre a proteção de menores e pessoas vulneráveis na Igreja”, disse esta terça-feira Manuel Barbosa no final da reunião do Conselho Permanente da CEP, acrescentando que, a Igreja continua à espera, “há quase um ano”, do “manual de procedimentos” que há de chegar do Vaticano. Porém, se esse documento não chegar, “há elementos suficientes, da Santa Sé, desde o encontro de fevereiro do ano passado, para avançarmos com essa indicação do Papa Francisco”, acrescentou o porta-voz da CEP.

Quanto às dioceses, têm até 01 de junho para apresentarem as suas comissões ou instâncias que ficam a tratar desta questão. Até ao momento, já foram anunciadas as comissões de oito dioceses.

“Da parte da CEP, temos as diretrizes de 2012 e o Papa pediu, na mesma altura, que se transformassem em normas. Juridicamente têm mais força. Temos juristas a trabalhar numa base desse texto, para depois ser apresentado ao Conselho Permanente, como é habitual, e depois ir à Assembleia Plenária”, explicou Manuel Barbosa.

Esta Assembleia Plenária de abril vai ficar marcada também pela eleição dos novos titulares da Conferência Episcopal, sendo certa a substituição de Manuel Clemente na presidência, por estar a concluir o segundo mandato. Pelos estatutos, o presidente não pode exercer mais que dois mandatos consecutivos.

Manuel Barbosa indicou, entretanto, a que nota sobre a Jornada Mundial da Juventude 2022 (JMJ2022), que decorrerá em Lisboa, não será lançada na Assembleia Plenária, mas sim antes de 05 de abril, Domingo de Ramos, data em que o Papa Francisco entregará em Roma os símbolos do evento ao cardeal patriarca de Lisboa e aos muitos jovens portugueses que se deslocarão ao Vaticano nesse dia. Um voto de confiança no Conselho de Gerência do Grupo Renascença, a propósito do processo de descontinuação da Rádio Sim, foi também dado na reunião de hoje do Conselho Permanente da CEP.

No encontro, os bispos deixaram também o lamento face à morte do jovem estudante cabo-verdiano em Bragança, considerando que “nada justifica a violência” e condenando todos os casos, desde os de violência doméstica, à violência contra médicos ou professores. “Todas estas violências não fazem sentido”, frisou o secretário da CEP.

A ocasião foi ainda aproveitada para, a propósito da anunciada publicação na quarta-feira do livro cuja autoria inicialmente foi atribuída ao cardeal Robert Sarah e ao Papa emérito Bento XVI, em que se defende o celibato obrigatório dos padres, e que já levou Ratzinger a exigir a retirada do seu nome da coautoria da obra, o Conselho Permanente sublinhou “a fidelidade do Papa Bento XVI ao Papa Francisco, a unidade entre dois Papas e a confiança plena no Papa Francisco sobre as decisões que vier a tomar sobre esta matéria do celibato”.