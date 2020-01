Comer numa roda gigante? Conversas com chefs? 11 eventos gastronómicos para incluir na agenda

Se alguma vez se questionar sobre quem ajudou a moldar grande parte da nova vaga gastronómica que se sente em Portugal olhe para o trabalho da dupla Ana Músico e Paulo Barata com o seu Sangue na Guelra. Aquilo que começou como um ciclo de jantares especiais onde quem tinha o palco eram os cozinheiros mais jovens e sub-chefs das grandes estrelas transformou-se num Simpósio onde se fala de comida com seriedade e de forma completa. Os jantares continuam, claro, mas hoje esta troca de ideias, estas conversas, ganharam papel central, em grande parte por causa dos nomes grandes que a organização consegue sempre agarrar. Do famoso Alex Atala ao carismático Andrea Petrini (histórico crítico e divulgador gastronómico) muitos já foram os astros que vieram a Lisboa falar. Ainda não são conhecidos todos os oradores deste ano mas uma “super-estrela” já está garantida, o icónico Virgílio Martinez, do restaurante Central, no Peru. Será seguramente o grande destaque de uma edição que manterá o apanágio das anteriores: informar, esclarecer e promover os muitos mistérios, mitos e perigos que gravitam à volta da comida.

Lisbon Food Circus

Duas semanas em julho; Lisboa

É uma das ideias mais irreverentes e — sejamos sinceros — inesperadas que veremos este ano. Por muito que grande parte dos pormenores deste evento ainda esteja no segredo dos deuses, já há o suficiente para explicar que este Lisbon Food Circus será uma experiência gastronómica imersiva, inspirada no imaginário circense, claro, onde o grande destaque vai para uma roda gigante que será “sala” de refeições. Confuso? É natural. A mesma equipa por trás do The Presidential e do Chefs On Fire decidiu instalar uma roda gigante em Lisboa onde, durante o dia, serão servidos snacks icónicos portugueses, reinventados por chefs nacionais de renome, enquanto à noite é elevada a fasquia com jantares completos a decorrer dentro de cada cabine. A ideia é que durante as duas semanas de julho em que isto decorrerá (não estão fechadas datas concretas), vários chefs coordenem à vez as ementas que serão servidas. A organização pretende que este projeto se internacionalize e seja itinerante mas remete mais pormenores para daqui a uns tempos. É ficar atento.

Madeira Wine Festival

De 30 de agosto a 13 de setembro; Funchal, Estreito de Câmara de Lobos, Madeira