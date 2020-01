(Em atualização)

Uma explosão numa petroquímica, na região de Tarragona, perto de Barcelona, provocou pelo menos quatro feridos, avança o El País.

#Breaking : Just in – Major explosion being reported at a facility in #Tarragona in #Catalonia in #Spain . pic.twitter.com/o7uJsyyxrE

A forte explosão originou um incêndio de grandes dimensões na zona industrial da petroquímica de Tarragona, perto de Barcelona, para onde foram deslocados os bombeiros da Generalitat da Catalunha. O acidente químico, para já, não provocou nenhuma ” nuvem tóxica” mas os serviços de emergência aconselharam os residentes a permanecerem em casa como medida de precaução.

BREAKING: Large explosion rips through chemical plant in Tarragona, Spain; residents told to shelter in place; no word on injuries pic.twitter.com/7pKNpfIbb3

De acordo com os bombeiros espanhóis, a explosão ocorreu às 18:45 locais (17:45 em Lisboa) e por motivos que ainda estão a ser investigados.

Reports of at least 4 people injured – 1 seriously – following an explosion and fire at a chemical factory in Tarragona in NE Spain. Authorities say no evidence of toxic pollution and advice for residents to stay indoors is a preventative measure pic.twitter.com/iZbNiryyPR

— Andrew Connell (@andrewiconnell) January 14, 2020