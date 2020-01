A Força Aérea recebeu praticamente em simultâneo dois pedidos de socorro para duas embarcações que se encontravam a navegar no Oceano Atlântico esta segunda-feira. Um dos alertas partiu do navio “Independent Spirit”, a navegar a 351 quilómetros das Lajes, outro chegou meia hora depois do navio “Carmen”, a 445 quilómetros do Montijo.

Segundo o comunicado da Força Aérea, no resgate foram empenhados quatro meios, dois helicópteros e dois aviões C-295M.

Um helicóptero EH-101 Merlin, da Esquadra 751 – “Pumas”, destacado na Base Aérea N.º 4 (BA4), Lajes, foi ativado às 6h45 com a missão de resgatar um homem que se encontrava a bordo do navio “Independent Spirit”, a navegar a cerca de 351 quilómetros das Lajes. Ooutro helicóptero EH-101 Merlin de alerta na Base Aérea N.º 6 (BA6), Montijo, foi ativado 30 minutos depois com destino ao navio “Carmen”, a 445 quilómetros do Montijo.

“Nestas missões, foram também empenhadas duas aeronaves C-295M, da Esquadra 502 – “Elefantes”, uma destacada na BA4, que prestou apoio à missão de resgate ao navio “Independent”, e a outra, que se encontrava em alerta no Aeródromo de Manobra N.º 3, Porto Santo, que auxiliou a missão ao navio “Carmen”, lê-se no comunicado.

Tanto o tripulante levado para as Lajes como o que foi levado para Lisboa foram assistidos no hospital. A Força Aérea enviou esta terça-feira o vídeo do resgate feito no navio “Carmen”.