O Governo mantém a disponibilidade para avançar com uma taxa sobre as celuloses a indústria da madeira, que esteve prevista para o ano passado, mas que não foi aprovada. O ministro do Ambiente e Transição Energética admite que o tema “escapou” ao responsável pela pasta das florestas, já que a proposta de autorização legislativa aprovada para 2019 não foi materializada e a proposta orçamental em discussão para este ano não prevê esta disposição.

João Matos Fernandes afirmou que a autorização legislativa será cumprida. “Estamos a tempo”. E em resposta ao deputado do Bloco de Esquerda, Nelson Peralta, que levantou a questão perguntando se a referida taxa ia ficar na gaveta. “Venha a proposta do vosso lado”.

A autorização legislativa prevista no OE 2019 estabelecia a criação de uma taxa de base anual a incidir sobre o volume de negócios de sujeitos passivos de IRS ou IRC que exerçam atividades económicas que utilizem, incorporem ou transformem, de forma intensiva, recursos florestais”. Ao valor da taxa seriam deduzidos os valores mobilizados para o investimento em recursos florestais, assim como despesas que tenham como objetivo promover a proteção e a conservação dos recursos naturais. A receita dessa taxa seria canalizada para o Fundo Florestal Permanente, mas nunca chegaram a ser identificadas as atividades que seriam abrangidas.