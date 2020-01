O imperador Naruhito do Japão fará uma visita de Estado ao Reino Unido na primavera, a primeira deste género organizada pelas autoridades britânicas após o “Brexit”, anunciou esta terça-feira o Palácio de Buckingham.

O imperador, que subiu ao trono em maio passado, e sua mulher, a imperatriz Masako, permanecerão durante a viagem no castelo de Windsor, a oeste de Londres, informou o palácio num comunicado. Será a primeira visita de Estado ao Reino Unido após a saída da União Europeia, prevista para 31 de janeiro. Após o “Brexit”, o Reino Unido terá que concluir os seus próprios acordos comerciais com outros países. O último convidado foi o Presidente dos EUA, Donald Trump, recebido pela rainha no final de junho.

Esta será a terceira visita de imperadores japoneses ao Reino Unido nos 68 anos do reinado de Isabel II. Em 1971, a rainha recebeu Hirohito, avô do atual imperador, e em 1998 Akihito, o pai de Naruhito, que renunciou e agora tem o título de imperador emérito.