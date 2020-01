A comissão política regional do PSD/Madeira vai reunir-se esta terça-feira, às 18h00, para decidir uma de três de opções a tomar na segunda volta das diretas: ou não abrir as sedes (o que significa boicotar as eleições); ou abrir como no último sábado para cerca de 2500 militantes; ou ainda abrir apenas para os 104 militantes que a sede nacional reconhece. Segundo o secretário-geral do PSD/Madeira, José Prada, disse ao Observador estas “três opções estão em cima da mesa e quem vai decidir sobre qual seguir é a comissão política esta tarde”. Além disso, revela José Prada, há uma outra decisão a tomar: “Vai ser decidido se fazemos ou não queixa ao Tribunal Constitucional”.

Há, no entanto, uma declaração feita por Miguel Alburquerque ao jornal Público à margem da visita a um convento no Funchal que indica que o boicote é a opção mais provável neste momento. “Vamos abrir as sedes para quê? Para depois os votos não contarem?”, disse ao diário o presidente do PSD/Madeira e do governo regional. Já o secretário-geral, José Prada, garante ao Observador que não há nenhuma decisão tomada. O Observador tentou contactar Miguel Albuquerque, mas não foi possível até à publicação deste artigo.

Apesar das cautelas do secretário-geral, o Expresso já tinha avançado que a decisão de boicotar as eleições estava fechada e as declarações de Miguel Albuquerque vêm confirmar essa como a opção mais provável.