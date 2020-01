Os termómetros estão a subir mas vem aí chuva, embora não muita, vento forte e o mar vai estar agitado. Estas são as previsões para esta terça-feira que põem oito distritos de Portugal continental sob aviso amarelo e fecham seis barras à navegação.

Segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, haverá períodos de chuva, em geral fraca, tornando-se moderada nas regiões Norte e Centro a partir da tarde e possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela.

Na Grande Lisboa, o céu estará geralmente muito nublado com períodos de chuva fraca, vento fraco a moderado, soprando por vezes forte a partir da tarde. Regista-se ainda uma subida da temperatura mínima (9º C) e uma pequena subida da temperatura máxima (16º C).

Já no Grande Porto, espera-se um céu geralmente muito nublado, períodos de chuva em geral fraca, tornando-se moderada a partir do final da tarde. Prevê-se ainda vento moderado a forte. A temperatura mínima (10º C) e a temperatura máxima (14º C) vão sofrer também uma subida.

Por outro lado, o IPMA pôs Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa sob aviso amarelo desde as 3h desta terça-feira e até às 18h de quarta-feira por causa da agitação marítima, prevendo-se ondas de oeste/noroeste com 4 a 5 metros.

Devido ao estado do mar, as barras marítimas de Caminha, Vila Praia de Âncora, Esposende, Póvoa do Varzim, Vila do Conde e Ericeira estão fechadas à navegação. De acordo com a Autoridade Marítima Nacional, as barras de Viana do Castelo, Aveiro, Figueira da Foz, São Martinho do Porto, Santa Cruz das Flores e Lajes das Flores têm a navegação condicionada.

O IPMA emitiu também um aviso amarelo para os distritos de Vila Real, Porto, Braga e Viana do Castelo por causa da previsão de vento forte com rajadas até 80 quilómetros por hora no litoral e até 100 quilómetros por hora nas terras altas entre as 18h00 desta terça-feira e as 6h00 de quarta-feira.

Ainda para o continente, o IPMA emitiu um aviso amarelo para os distritos do Porto, Viana do Castelo, Aveiro e Braga devido à previsão de períodos de chuva, por vezes forte, entre as 3h e as 9h de quarta-feira.

Sob aviso amarelo estão também os grupos ocidental (Flores e Corvo) e central (Graciosa, Pico, Faial, Terceira e S. Jorge) devido à previsão de vento forte até às 9h00 desta terça-feira (10h00 em Lisboa) e agitação marítima até às 15h00 desta terça-feira (16h00 em Lisboa).

O aviso amarelo traduz situações de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.