Depois da renovação ou realização de primeiro contrato profissional com vários jogadores da formação, o Sporting encontra-se agora a fechar uma série de negociações com elementos da equipa principal para prolongar a ligação ao clube e já existe fumo branco numa das prioridades dos responsáveis da SAD verde e branca: Sebastián Coates, central uruguaio que chegou a Alvalade em janeiro de 2017, renovou com os leões até 2023.

Em paralelo, o número 4, que está prestes a subir a número 1 da hierarquia de capitães com a mais do que provável saída de Bruno Fernandes para o Manchester United, fica ainda com mais um ano de opção.

Em atualização