Amenizada a crise que atingiu a família real britânica, com a rainha Isabel II a “apoiar o desejo de Harry e Meghan” de se afastarem dos seus principais deveres no seio do clã, surgem as primeiras imagens de Markle, que entretanto voara para o Canadá, para se reencontrar com o filho Archie, e que não terá participado naquela que ficou conhecida como a “cimeira de Sandringham”, onde se decidiu o futuro dos duques de Sussex.

Meghan Markle chooses a women's shelter in the poorest suburb of Vancouver to break cover https://t.co/jtHiGg40Yx — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) January 15, 2020

É em Vancouver que a mulher do príncipe Harry tem permanecido, instalada numa luxuosa mansão numa ilha, refugiada dos olhares mais indiscretos. É para aqui que deve rumar o príncipe, ainda durante esta semana, depois dos compromissos agendados para esta quinta-feira em Londres, e foi daqui que Meghan saiu para cumprir aquela que foi uma das suas primeiras ações no rescaldo do furacão Megxit: visitar um abrigo de mulheres nos subúrbios daquela cidade canadiana, uma das zonas mais pobres.

Apanhada pela lente dos tabloides britânicos — que apesar da distância prometem não dar tréguas — Markle começou por ser fotografada na rua, devidamente protegida das temperaturas que se fazem sentir do outro lado do Atlântico. Mais tarde, foi o próprio destino para onde seguia que se encarregou das fotos.

“A duquesa deixou a sua mansão pelas 10 horas locais e chegou ao hidroporto de Victoria cerca de 20 minutos mais tarde, parecendo feliz e descontraída enquanto se ria com a equipa de segurança”, descreve o Daily Mail, sobre o trajeto de Markle nesta terça-feira. A duquesa terá feito uma visita surpresa ao Downtown Eastside Women’s Center para prestar apoio e dar “uma injeção de ânimo à equipa”.

Foi aliás o próprio centro que partilhou na sua conta de Facebook uma imagem com a duquesa de Sussex, rodeada por um grupo de mulheres: “Vejam quem veio tomar chá hoje connosco!”, lê-se na legenda. O abrigo adiantou que só ficou a par da chegada de Meghan quando esta foi vista já nas instalações do centro, a falar com os responsáveis.

Este sábado, e também já depois do caos gerado pelo Megxit, os duques haviam usado a sua conta de Instagram para nova publicação onde Meghan surge de regresso a um sítio por onde os duques passaram anteriormente, a Hubb Community Kitchen.