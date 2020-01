Artigo em atualização

A 19.ª sessão do julgamento do caso de Alcochete, a primeira desta sétima semana com a interrupção das férias judiciais pelo meio, terá duas caras conhecidas pelo meio: Luís Maximiano e Wendel, os primeiros jogadores que estavam na Academia a 15 de maio de 2018 a prestar depoimento como testemunhas do Miniestério Público, vão repetir os respetivos depoimentos depois de se terem detetado falhas nas gravações que feitas por videoconferência a partir do Tribunal de Alcochete, na tarde do dia 9 de dezembro de 2019. Antes, de manhã, foram chamados João Reis, técnico de equipamentos dos leões, e também o fisioterapeuta Hugo Fontes.

“Vi-os a chegar a correr. Deram logo com o cinto ao [Bas] Dost, partiu-se e depois acertou-me. O William começou a dizer a um deles ‘Eu conheço-te, eu conheço-te’. Fechei a porta da sala das botas, a porta para o exterior. Foi o [João] Rollin que me ligou para fechar. O Ricardo Gonçalves meteu-se à frente deles e empurraram-no. Forçaram a porta do corredor para o balneário”, começou por referir João Reis, citado pelo jornal O Jogo, antes de especificar não só as agressões ao avançado holandês mas também a outros elementos como Misic.

“Deram-lhe na cabeça, a fivela partiu e acertou-me no braço. Suponho que era só um com o cinto porque o que vi depois no balneário estava sem a fivela. O que diziam? ‘Vocês são uma vergonha’ e ‘Não ganhem domingo e estão fod**** connosco’, disseram. Perguntaram onde estava o Acuña. Vi o Misic ser agredido também, que lhes disse que nem jogava e depois fui para o balneário. Fiquei no balneário e ainda apanhei coisas do chão. Vi duas tochas no balneário, uma no corredor e uma outra que vi pelo vidro, a atirarem para cima da Academia”, disse o técnico de equipamentos, antes de acrescentar uma outra tocha que estava no interior do caixote do lixo.

João Reis falou depois das reuniões em Alvalade que existiram na véspera da invasão à Academia, neste caso a terceira e última que juntou todos os elementos do staff da equipa depois dos encontros com técnicos e jogadores. “Bruno de Carvalho disse ‘Amanhã, aconteça o que acontecer, quero saber quem está comigo. Quem não está, devia. Amanhã às quatro [da tarde] estamos na Academia'”, comentou, antes de voltar atrás e identificar pelo nome o indivíduo que o médio William Carvalho teria reconhecido: “Tratou-o por Valter”.

“O Acuña estava metido dentro do cacifo, com pessoas à volta dele”, concluiu ainda, dizendo ter visto Misic ser agredido “com o mesmo cinto que tinha agredido Bas Dost mas já sem fivela. Já só voltei a ver os jogadores depois do treino da tarde na véspera da final da Taça, no Jamor. Estavam tristes e assustados”, citado pelo jornal Record. Seguiu-se Hugo Fontes, fisioterapeuta que, pela posição que ocupava no balneário, conseguiu ver sobretudo as agressões aos dois argentinos do plantel verde e branco, Acuña e Battaglia.

“Entraram no balneário e começaram a agarrar e a agredir, com ameaças. Bateram nas costas e no peito dos que estavam primeiro. Insultaram e perguntaram pelo Acuña e pelo Battaglia. O Acuña tentou refugiar-se no cacifo, o Battaglia foi agredido contra a parede com pontapés e empurrões. Se houve alguma tentativa de falar? Não. Foi tudo inesperado. Abordaram logo o Rui Patrício e o William, ficaram de volta deles os primeiros a entrar e depois três ou quatro foram em direção ao Acuña e outros três ou quatro para o Battaglia. O Acuña enfiou-se no cacifo para se proteger de lado. Estava sentado. Vi pontapés e bofetões. Ficámos petrificados no balneário”, começou por contar Hugo Fontes, em resposta à procuradora do Ministério Público, recordando ainda a “muita confusão que havia no balneário” também por culpa do fumo e do disparar do alarme de incêndio.

“Se fiquei com receio? “Fiquei, passei a pensar que podia acontecer a qualquer altura, na Academia ou noutro lugar qualquer. Quem vi com marcas? Com feridas visíveis vi o Bas Dost, a sangrar, e vi arremessarem também o garrafão da água ao Battaglia”, prosseguiu.