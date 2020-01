Nobel da Educação. É assim conhecido internacionalmente o Global Teacher Prize, um projeto promovido pela Fundação Varkey que está presente em mais de 120 países e que pretende distinguir o melhor professor do nosso país, valorizando profissionais cujo trabalho tem maior impacto na comunidade e na valorização da própria atividade docente e que, através da educação, conseguem otimizar a eficácia e, por essa via, aumentar o impacto no desempenho das crianças em várias vertentes. Se se pretende candidatar — ou recomendar algum professor ou colega que mereça este prémio —, fique a saber que a época de candidaturas para a 3.ª edição inicia-se hoje, 14 de janeiro, e termina a 4 de março.

Porque é tão importante?

E porquê um prémio que distingue os professores? Citando o site deste projeto, o Global Teacher Prize Portugal foi criado para “partilhar saberes e trazer o assunto ‘Educação’ para a ordem do dia, sensibilizando e responsabilizando toda a comunidade para a importância do contributo de cada um para criar novas respostas aos desafios que se apresentam”. Esta é, assim, uma forma de investir na educação dos jovens, o que, por sua vez, acabará por ter um impacto na sociedade de um modo geral — contribuindo para que seja mais próspera e sustentável — e na qualidade de vida das famílias. Ao candidatar-se a este prémio, os professores estarão a partilhar as estratégias a que mais gostam de recorrer e que lhes permitem obter melhores resultados, poderão mostrar o impacto do seu trabalho que é visível nos seus alunos e, por fim, mas não menos importante, obter apoio financeiro para levar ainda mais longe o seu trabalho.

Quem escolhe o vencedor?

De forma a garantir que o júri é representativo de todos os concorrentes — que vêm de diversos quadrantes e comunidades ligados à educação no País —, este não poderia deixar de ser composto por profissionais e especialistas das mais variadas áreas. Nomeadamente:

Álvaro Laborinho Lúcio, Presidente Honorário do Júri;

Afonso Mendonça Reis, Presidente do Júri, em representação da organização do Global Teacher Prize Portugal ( GTPP );

GTPP Pedro Carneiro, em representação da comunidade educativa;

Sara Rodi , em representação do grupo dos pais;

João Brites, em representação do grupo dos alunos.

Entre muitos outros aspetos, o júri irá ter em consideração: resultados de progresso de aprendizagem das crianças e alunos; estratégias de melhoria de qualidade da educação para todas as crianças, independentemente do seu contexto sociofamiliar; ou, por exemplo, práticas pedagógicas e metodologias eficazes e transferíveis com potencial de elevar a qualidade da educação de forma sistémica.

Quanto vale o prémio?

O Global Teacher Prize Portugal é um prémio de 30.000€, valorizando a profunda importância dos professores no desenvolvimento pessoal e profissional dos alunos do nosso país e das comunidades onde estão inseridos. Este é igualmente o foco da campanha de comunicação do projeto “Obrigado, Professor”, na qual são os próprios alunos a reconhecer esse papel e a agradecer aos seus professores tudo aquilo que eles fazem nas salas de aula de Portugal.

Apesar de se tratar de um prémio individual, o próprio regulamento reflete o espírito que presidiu à sua criação e prevê que 85% do montante recebido pelo vencedor sejam investidos no alargamento a outros professores e outros contextos da abordagem premiada, de forma a que toda a comunidade beneficie mais diretamente das aprendizagens.

É o que se passa com os dois primeiros grandes vencedores do Global Teacher Prize Portugal, os professores Jorge Teixeira e Rui Correia, em que parte do prémio é investido na produção de materiais didáticos que permitam levar a mais escolas, mais alunos e mais professores, as técnicas e metidos que a edição nacional do GTP reconheceu e premiou.

Para quem, até quando e como?

Todos os docentes — do pré-escolar ao 12.º ano de escolaridade — podem candidatar-se ao prémio, desde que se encontrem a exercer a profissão. E como é que os professores se podem candidatar? Simples: basta submeter a sua candidatura online através do site www.globalteacherprizeportugal.pt. Mas qualquer aluno, encarregado de educação ou colega de profissão pode ativar um processo — disponível no site do prémio — de recomendação de um docente que considere que merece ser distinguido com este prémio. Nestes casos, trata-se de uma “recomendação”, cujo prazo de candidatura termina mais cedo. O vencedor da 3.ª edição do Global Teacher Prize Portugal será revelado em maio.

Nomes que apoiam o projeto

São várias as figuras públicas que se associaram ao Global Teacher Prize Portugal e que atuam como embaixadores deste projeto: Fernanda Serrano, João Vieira Pinto, Laurinda Alves, Margarida Pinto Correia, Nuno Markl, Pedro Ribeiro, Ricardo Araújo Pereira, Vasco Palmeirim, Vera Fernandes e Vhils. Mas há também grandes entidades e organizações que apoiam este prémio. São elas: