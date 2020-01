As buscas no rio Ave, em Guimarães, para tentar localizar um homem de 61 anos que está desaparecido desde a quarta-feira foram retomadas, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Braga.

Segundo a fonte, estão envolvidos nas buscas os bombeiros Famalicenses e das Caldas das Taipas, com o apoio de dois barcos.

O homem desaparecido reside em Creixomil, concelho de Guimarães. Saiu de casa na noite do dia 8, de carro, alegadamente para visitar um cliente em Caldas das Taipas, e desde então nunca mais foi visto.

O telemóvel não dá qualquer sinal.

O Ministério Público está a investigar o desaparecimento.