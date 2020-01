Golfinhos e gaivotas mortos no Sado. Ambientalistas querem respostas e alertam para perigo das dragagens

Vários animais, incluindo cinco golfinhos e dezenas de gaivotas, apareceram mortos ao longo das últimas semanas nas margens do estuário do rio Sado.

De acordo com uma nota do movimento SOS Sado, que tem recolhido várias denúncias anónimas de cidadãos, não é possível para já estabelecer uma ligação de causa-efeito com as obras de dragagem do rio Sado que decorrem neste momento para aumentar a capacidade do porto de Setúbal — embora a coincidência temporal e a forma como os cadáveres foram encontrados seja consistente com um possível envenenamento pelos sedimentos retirados do fundo do rio pelo processo de dragagem.

“Os três primeiros golfinhos foram encontrados no mesmo dia e o último, o quarto, foi encontrado na passada semana. Já ontem [segunda-feira], foi filmado um quinto golfinho morto, no espaço de apenas um mês”, lê-se no comunicado do movimento SOS Sado, que se opõe às dragagens no rio.

“Há uma semana, surgiu igualmente um vídeo onde se podem observar gaivotas moribundas, ou já mortas, no areal das praias de Tróia e nos cabeços do Rio Sado. Foram múltiplos os relatos sobre as gaivotas, por quem usa o rio para praticar desporto e por quem esteve no areal das praias, dando-nos conta de um número elevado de aves nestas condições sem aparentarem lesões físicas visíveis“, acrescenta a nota.

Ao Observador, chegaram também imagens de várias gaivotas mortas, sem lesões físicas aparentes, captadas mais a norte, já na praia dos Moinhos, em Alcochete, junto ao rio Tejo.

Imagem enviada ao Observador referente a praia em Alcochete 7 fotos

“A única questão que nos move relativamente a estas ocorrências é exigir às autoridades competentes todos os esclarecimentos acerca dos contornos destas mortes, e a garantia de que as mesmas não indiciam qualquer perigo para a saúde pública”, continua o movimento SOS Sado, classificando como “preocupante” a “cadência de aparecimento” de animais sem vida na região.

Neste âmbito, um outro movimento ambientalista ligado a esta causa, o SOS Animal, pediu aos vários grupos parlamentares que exigissem, na Assembleia da República, esclarecimentos sobre o que tem causado a morte a diversas espécies no rio Sado e nas margens do estuário.