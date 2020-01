*Em atualização

Isabel dos Santos admite ser candidata à presidência de Angola em entrevista à RTP. A empresária, que diz “estar a ser perseguida pela Justiça”, diz que fará “tudo” o que tiver de fazer “para defender e prestar os serviços à minha terra, ao meu país, Angola”, e isso inclui uma candidatura presidencial ao cargo que o pai, José Eduardo dos Santos, ocupou durante 38 anos.

Durante a entrevista, em Londres, o jornalista perguntou: “Isso inclui ser presidente?”. Ao que a empresária diz: “É possível”. É a primeira vez que a Isabel dos Santos admite liderar politicamente os destinos de Angola. As próximas eleições presidenciais no país são em 2022.

Não podemos utilizar a corrupção, ou a luta contra a corrupção, ou a suposta luta contra a corrupção, de forma seletiva para poder neutralizar o que nós achamos que podem ser futuros candidatos políticos. (…) O que se está a fazer hoje em Angola são processos políticos. São processos seletivos, que têm a ver a ver com a luta de poder com o MPLA”, diz Isabel dos Santos.

A empresária, de 46 anos, deixa ainda duras críticas à liderança à atual liderança do partido no poder em Angola desde 1976: “Hoje, o MPLA tem um problema porque o balanço, o seu balanço económico, o seu balanço social, nos últimos dois/três anos, é um balanço muito fraco. Não apresenta resultados. Estamos a chegar a um sistema em que o país pode estar em bancarrota”, refere.

A entrevista completa vai ser transmitida a partir das 23h00 na RTP3 e RTP Áfric, tendo sido avançadas apenas algumas declaração no arranque do Telejornal da RTP1.

Em dezembro, em entrevista ao Observador, Isabel dos Santos disse que existe atualmente em Angola uma “caça às bruxas” e que os seus escritórios “tinham sido alvo de um ataque de hackers”.

No final de 2019, a Justiça angolana avançou contra Isabel dos Santos, com atos que passaram pelo arresto das suas contas bancárias, imputando indiretamente ao ex-Presidente da República cumplicidade nos alegados prejuízos de mais de mil milhões de euros que, segundo o Ministério Público, a sua filha mais velha terá provocado ao Estado angolano.

No início deste mês, a empresária disse que o arresto decretado às suas contas bancárias e participações em empresas — a par das do seu marido, Sindika Dokolo, e do gestor português Mário Leite da Silva — “abrange um património superior a dois mil milhões de euros, pelo que satisfaz, em excesso, a medida preventiva requerida em Angola”. Isabel dos Santos disse que estas medidas da Justiça angolana serviam para “mascarar o fracasso” da política económica de João Lourenço, o atual Presidente de Angola.