Quer o Leaf com bateria de 40 kWh (270 km de autonomia em WLTP) quer as novas versões Leaf e+ com bateria de 62 kWh (385 km, de acordo com a mesma norma) passam a ficar mais interessantes, para particulares e empresas. Isto porque a Nissan anunciou que vai antecipar o incentivo concedido pelo Estado (3000€ para particulares e 2250€ para empresas) e, de caminho, oferece a wallbox.

No caso do equipamento, a oferta aplica-se apenas a particulares e não contempla o custo da instalação, embora a marca refira que, com o programa “Instala Fácil”, os seus clientes “beneficiam de preços muito competitivos na instalação”, além de poderem tratar de imediato de todo o processo logo no concessionário, aquando da compra de um eléctrico Nissan.

O Nissan Leaf é o automóvel 100% eléctrico mais avançado e acessível do mercado e, com esta antecipação do incentivo e a oferta de wallbox associada ao Programa Instala Fácil, pretendemos garantir que os nossos clientes têm, já hoje, a melhor experiência da mobilidade do futuro”, afirma o director-geral da Nissan Portugal, Antonio Melica.

Feitas as contas, considerando campanhas e o incentivo que acaba de ser anunciado pela Nissan, o Leaf passa a estar disponível no mercado nacional com preços a partir de 21.850€, a que será necessário somar o IVA e o custo da instalação da wallbox que é oferecida pela marca.