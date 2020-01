O Observador, como referência no jornalismo digital em Portugal, e a Renault, desde há muito empenhada na produção de automóveis não poluentes, inauguram no ano que agora começa uma parceria inédita de grande impacto, criada a pensar no meio ambiente. Trata-se de um megaprojeto a desenvolver nos próximos seis meses, através do qual as duas marcas assumem compromissos reais que contribuam para um mundo mais sustentável e atitudes mais responsáveis.

“Numa estratégia conjunta, e unidos pela promoção de um meio ambiente mais equilibrado e cada vez menos poluído, comprometermo-nos a caminhar rumo a um futuro mais ‘verde’ e sustentável, passível de transformar e de contribuir para um mundo melhor”, informam as duas marcas.

Se até há poucos anos o jornalismo digital era uma realidade secundária nas redações de muitos países, e hoje é tão claro que a internet não se pode separar do processo noticioso, também o tema do ambiente e da neutralidade carbónica foi muitas vezes relegado para segundo plano nas preocupações das empresas, até que se tornou a causa principal dentro e fora dos locais de trabalho. É hoje um assunto fundamental para o futuro de todos os seres humanos – e vivemos uma oportunidade imparável, como notou recentemente António Guterres, secretário-geral da Organização das Nações Unidas.

Para inaugurar a parceria, a Renault realiza uma conferência pública na próxima quarta-feira, dia 15, com cobertura assegurada pelo Observador (“site” e rádio). Em simultâneo, segundo o diretor-geral do Observador, Rudolf Gruner, a empresa assumirá cinco compromissos que pretendem provocar “uma alteração comportamental dentro da própria casa”, “de forma clara e inequívoca”.

A saber:

substituição do carro ao serviço da redação por um Renault ZOE (elétrico);

instalação de um sistema de carregamento eléctrico de automóveis para utilização atual e futura dos colaboradores da empresa que já tenham adquirido ou decidam adquirir um carro elétrico;

lançamento do micro-site Observador ECO, com conteúdos atualizados sobre temas ambientais;

criação de uma nova “newsletter ” temática, que permitirá ao Observador difundir conteúdos sobre ecologia junto de um vasto número de pessoas.

Em pormenor, o Observador ECO será apresentado como micro-site do Observador e funcionará como agregador de conteúdos de texto, vídeo e fotografia, o que oferece aos leitores acesso estruturado e variedade de artigos. Além disso, também o público da Rádio Observador terá durante seis meses, em direto e em podcast, três programas com conteúdo original. Um grande objetivo do Observador ECO é o “envolvimento dos nossos leitores e da nossa audiência”, nas palavras de Rudolf Gruner. “É a primeira vez que o Observador se envolve com outra marca num projeto desta dimensão para alcançar uma mudança comportamental”, sublinha.

Para o diretor-geral, a nova parceria com a Renault nasceu porque “duas marcas fortes” “partilham a mesma visão sobre o compromisso que todos nós, cidadãos, empresários e políticos, devemos ter relativamente ao tema do ambiente e da neutralidade carbónica”.

Este artigo integra o projecto desenvolvido em parceria com a Renault que visa a promoção da neutralidade carbónica