A RTP publicou esta quarta-feira na plataforma Youtube — e também em plataformas de streaming como o Spotify — as canções da edição deste ano do Festival da Canção. As semifinais do concurso estão agendadas para 22 e 29 de fevereiro e a final, que se realizará no Coliseu Comendador Rondão Almeida, em Elvas, para 7 de março.

No concurso que elege anualmente o representante português no Festival Eurovisão da Canção, estarão a concurso 16 temas. Em alguns casos os autores que compuseram uma canção para o festival, maioritariamente escolhidos pela organização, convidaram outros vocalistas para interpretar os seus temas — é o caso, por exemplo, de Dino D’Santiago, Tiago Nacarato, Rui Pregal da Cunha, Hélio Morais e Pedro Jóia.

Também há, como habitual, autores que vão eles próprios cantar as suas canções, como Filipe Sambado, Jimmy P, Elisa Rodrigues e as bandas Blasted Mechanism e Throes and the Shine, entre outros. Já pode ouvir todos os temas que vão participar no concurso.

Primeira semifinal (22 de fevereiro):

“Rebellion”, Blasted (autor: Blasted)

“Gerbera Amarela do Sul”, Filipe Sambado (autor: Filipe Sambado)

“O Dia de Amanhã”, Ian Mucznik (autor: João Cabrita)

“Medo de Sentir”, Elisa (autor: Marta Carvalho)

“Copo de Gin”, Meera (autor: Meera)

“Agora”, JJaZZ (autor: Rui Pregal da Cunha)

“Movimento”, Throes and the Shine (autor: Throes and the Shine)

“Passe-Partout”, Bárbara Tinoco (autor: Tiago Nacarato)

Segunda semifinal (29 de fevereiro):

“Dói-me o País”, Luiz Caracol e Gus Liberdade (autor: António Avelar de Pinho)

“Quero-te Abraçar”, Cláudio Frank (autor: Cláudio Frank)

“Diz Só”, Kady (autor: Dino D’Santiago)

“Cegueira”, Dúbio Feat +351 (autor: Dúbio Feat +351)

“Não Voltes Mais”, Elisa Rodrigues (autor: Elisa Rodrigues)

“Cubismo Enviesado”, Judas (autor: Hélio Morais)

“Abensonhado”, Jimmy P (autor: Jimmy P)

“Mais Real Que o Amor”, Tomás Luzia (autor: Pedro Jóia)