Há no ar uma batalha entre os defensores dos veículos eléctricos e ou outros, que contestam os efeitos nefastos dos motores a combustão, sejam eles a gasolina ou a gasóleo. É uma guerra sem tréguas e sem grande rigor ou base científica, onde o que contra não é defender a verdade, é sim encontrar argumentos que defendam as preferências de cada um dos intervenientes.

Há poucos meses atrás os fãs dos combustíveis fósseis esgrimiram o argumento, patético, por sinal, que os eléctricos emitiam mais CO2 do que os diesel na Alemanha. O que também pode ser verdade na Polónia e em mais um ou outro país europeu, mas que é uma redonda mentira em todos os restantes países da União Europeia (UE) e mesmo em relação à média da própria UE. A razão prende-se com o simples facto destes dois países terem ainda grande parte da sua energia eléctrica produzida a partir da queima de carvão, situação que já está a ser reduzida (é por isso que se usam estudos com mais de 3 anos e não os mais recentes) e que será anulada à medida que os combustíveis fósseis são substituídos por fontes alternativas, o que a UE obriga a que seja feito nos próximos anos.

Desta vez a celeuma gira em torno das emissões dos motores diesel, que são 1000 vezes mais poluentes do que o limite previsto pelo legislador. Outra trapaça, pelo menos relativa, mas agora a favorecer as “vítimas” do exemplo anterior. E a confusão começa logo pelo método utilizado, pois não se sabe quem fez o estudo, sob que parâmetros e em que condições, o que retira o valor às conclusões do estudo realizado pela Federação Europeia dos Transportes e Ambiente, conhecida como Transport & Environment (T&E), de que a Zero em Portugal fez eco. Vamos pois analisar o que está correcto e menos correcto (e completamente errado) neste trabalho da T&E.

Faz sentido o estudo e os resultados?

Esta indústria, como qualquer outra, rege-se por regras e todos os veículos hoje homologados para circular na via pública têm de respeitar os limites em vigor, o que ninguém coloca em causa – nem mesmo a T&E – em relação aos modelos ensaiados, respectivamente o Nissan Qashqai e o Opel Astra. O que aparentemente o organismo ambiental fez foi solicitar uma medição durante o período de regeneração do filtro de partículas, o momento em que este por estar demasiado cheio de partículas, que na ausência de filtro, seriam lançadas para a atmosfera, procede à sua incineração, consumindo uma parte significativa da massa, o que não significa que algumas partículas de dimensão mais pequena sejam depois libertadas.

Ninguém disputa que os motores de combustão, sejam eles a gasolina ou a gasóleo, emitem muitos poluentes resultantes da queima dos combustíveis fósseis, sejam eles hidrocarbonetos, óxidos de azoto, enxofre e partículas. E até dióxido de carbono, que não sendo um poluente, tem efeitos nefastos nas condições climáticas. Da mesma forma que todos estão de acordo com a notável redução que tem registado todas estas emissões nos últimos anos. O que não implica que o teor de poluentes enviados para a atmosfera continue a ser muito superior ao desejável, o que é mais evidente nos centros das grandes cidades, onde a qualidade do ar que se respira deixa muito a desejar. Mas concentrar as medições exclusivamente no período da regeneração do filtro, que pode durar cerca de 5 minutos numa viagem de cinco horas, não é a abordagem mais correcta. Tal como não o seria se se concentrasse a análise somente na fase de arranque a frio, outro momento em que os motores de combustão são mais poluentes, apesar de tardar segundos.

As partículas são só um problema dos diesel?

O estudo divulgado pela T&E parece ter-se concentrado exclusivamente nos motores a gasóleo, o que é tanto mais estranho quanto estes começam a estar em franca minoria, perdendo protagonismo para os seus concorrentes a gasolina, hoje bem mais populares. Porém, contanto que sejam sobrealimentados (agora, pois com o contínuo apertar das “malhas” anti-poluição, em breve nem os atmosféricos escaparão), os motores a gasolina produzem igualmente partículas e das mais pequenas, menos visíveis a olho nu, mas não menos perigosas para a saúde.

E à semelhança do que acontece com os motores a gasóleo, também os gasolina têm necessidade de, volta e meia, regenerar os seus filtros de partículas, ainda que de forma ligeiramente distinta, dado a temperatura dos gases de escape deste tipo de motores atingir temperaturas muito superiores (cerca de 200ºC).

Como funciona o filtro de partículas?

O filtro de partículas, como o seu nome indica, armazena as partículas que são emitidas pelo motor, tipo fuligem, à semelhança do que acontece com o filtro de um aspirador. Quando está cheio, o filtro começa a representar um obstáculo à passagem dos gases de escape, o que leva a gestão do motor a ordenar a regeneração do filtro. Se estivermos perante um veículo que faça uma utilização mista em cidade e estrada, assim que se apanhar a circular a uma velocidade razoável (bastam 80 km/h), a temperatura do escape sobe, o que é suficiente para queimar as impurezas, através do que se denomina a regeneração passiva.

O problema são os modelos que circulam sobretudo em cidade e com deslocações muito curtas. Aqui é necessária a regeneração activa, que nem sempre é completada devido à reduzida extensão das viagens, o que obriga o motor a injectar mais combustível para elevar a temperatura do escape por vezes mais do que uma vez por o processo estar continuamente a ser interrompido pelos períodos de paragem. Quando finalmente o motor consegue completar o processo, é fácil detectar um fumo diferente e com cheiro desagradável, visivelmente com partículas. Contudo, acontece uma vez em cada 400 ou 600 km, dependendo do veículo e do tipo de condução.

Há mais partículas, além das produzidas pelos motores?

Aqui reside um dos problemas de qualquer automóvel, inclusivamente os eléctricos, embora aqui com menor expressão por estes não só se deslocarem em média a velocidades inferiores, como por terem travagem regenerativa. Referimo-nos às partículas emitidas pelos travões e pelos pneus, umas e outras muito finas, mas não menos perigosas.

Os pneus desgastam-se em quanto rolam, deixando para trás uma poeira pouco visível, mas altamente poluente. Um estudo da Universidade de Pennsylvania, provou que 89% das partículas presentes no ar próximo das auto-estradas mais movimentadas, eram compostas por restos de pneus e pastilhas de travão. Os investigadores descobriram igualmente que esta poeira é depois arrastada pelo vento, depositando-se os rias e lagos, acabando por ir parar ao mar. Estima o estudo que 30% dos microplásticos existentes nos oceanos tenham como origem os pneus dos veículos.

Os motores de combustão são mesmo mais poluentes?

Disso não há a mínima dúvida. Compara-se muitas vezes o ciclo de emissões de CO2 dos carros eléctricos e dos seus congéneres com motor de combustão, do “poço à roda”, ou seja, o ciclo total da produção à utilização. E em alguns casos, quando a energia eléctrica é produzida grandemente à custa do carvão, prática que está a ser abandonada em toda a Europa e que em breve fará parte do passado, um eléctrico não emite muito menos CO2 no ciclo completo.

Mas este aparente equilíbrio só é válido em relação ao CO2 e especificamente em alguns (muito poucos) países europeus, pois em relação aos verdadeiros poluentes, das partículas aos NOx, os motores que queimam combustíveis fósseis são piores e os responsáveis pela má qualidade do ar que se respira nas grandes cidades.