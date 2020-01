Já arrancaram em Portugal as vendas do renovado e-up! por valores que se iniciam nos 22.763€, sem incluir os benefícios e incentivos de que o pequeno citadino alemão pode usufruir. Significa isto que, nesta actualização, quem mais ganha é o cliente, pois a autonomia sobe de 135 km para uns bem mais razoáveis 261 km, em WLTP, enquanto o preço desce cerca de 3.500€, pois a anterior versão era proposta por 26.259€.

Tal como já aqui referimos, o maior trunfo do renovado e-up! reside no facto de montar acumuladores com maior capacidade. A antiga bateria de 18,7 kWh cedeu lugar a uma nova com 36,8 kWh (32,3 kWh úteis), o que se salda na capacidade de percorrer quase o dobro da distância com uma carga completa. Numa tomada doméstica, o citadino germânico precisa de 15 horas para que a bateria vá de 0% a 100%, tempo que se pode reduzir para quatro a cinco horas numa wall box, em casa, ou para menos de uma hora (até 80%) num posto de carga rápida (potência até 40 kW em DC).

12 fotos

O motor eléctrico continua a ser síncrono, com uma potência de 61 kW (82 cv) e binário máximo de 212 Nm, com os 100 km/h a serem atingidos ao fim de 11,9 segundos. Para “esticar” a autonomia, o condutor pode fazer a “gestão” da bateria optando por diferentes modos de condução e diferentes níveis de regeneração de energia. No modo “Normal”, a velocidade está limitada a 130 km/h, no “Eco” é reduzida para 115 km/h e a potência máxima extraída do motor baixa para 50 kW (68 cv), enquanto o binário cai para 167 Nm. Tudo isto prescindindo também do ar condicionado. Finalmente, o modo “Eco+” destina-se a quem pretende mesmo dilatar o alcance. Neste caso, o velocímetro não passa dos 90 km/h e a potência e o binário vêem-se reduzidos a 40 kW (54 cv) e 133 Nm, respectivamente. A par disso, há quatro estágios possíveis de regeneração de energia, o que só não acontece nas travagens quando a bateria está completamente cheia. De resto, o condutor pode optar por uma recuperação mais “suave” e menos eficaz (“D1”) ou mais brusca e proveitosa. É o que acontece nos níveis “D2”, “D3” e “B”, em que a desaceleração através da travagem regenerativa é tão forte que automaticamente são activadas as luzes de travagem.

De série, o renovado e-up! conta com novos argumentos em matéria de conforto (ar condicionado automático, rádio “Composition Phone” e Maps+More) e reforça o equipamento afecto à segurança. De série inclui Lane Assist, funcionalidade que evita que o automóvel saia inadvertidamente da sua faixa de rodagem, bem como seis airbags e sistema de detecção de ocupação dos bancos, incluindo os de trás.