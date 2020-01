O cantor norte-americano Bruce Springsteen emocionou-se no juramento do filho mais novo, Sam Springsteen, que agora é bombeiro. Após ter concluído um curso de cinco meses, o jovem de 25 anos e outros 14 novos operacionais vão integrar o corpo de bombeiros de New Jersey. O autor de “Born in the USA” esteve na cerimónia do filho e aplaudiu-o de pé, conta o ABC.

Depois do juramento, e de ter tirado uma fotografia ao lado de Sam, Bruce Springsteen falou com os jornalistas à frente da Câmara Municipal de New Jersey: “Foi um caminho longo e com trabalho duro”, descreveu o artista. O filho, que estava ao lado, confirmou a dificuldade do percurso: “Não sei o que dizer, não foi fácil”.

Além do curso de cinco meses da Academia de Treino e Segurança Público, Sam Springsteen também já tinha um curso na Academia de Bombeiros do condado de Monmouth, que terminou em 2014. Depois, Sam foi bombeiro voluntário na mesma cidade.