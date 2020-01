André Ventura prometeu que irá proceder a um “controlo exaustivo” das origens dos militantes após a publicação de uma reportagem esta quinta-feira na revista Sábado (edição papel), que avançou com a notícia da infiltração de antigos militantes da extrema-direita no Chega.

“O Chega é um partido democrático e não vou tolerar que fique associado a militantes ou dirigentes com passados violentos, extremistas ou racistas”, comentou o fundador, numa conferência de imprensa na Assembleia da República, com o propósito de garantir que o Chega vai fazer um “trabalho de controlo exaustivo”. Na mesma conferência de imprensa, o deputado único do partido garantiu também que um dos dirigentes visados na reportagem, Luís Filipe Graça, atual presidente da Mesa da Convenção, já desmentiu qualquer relação com a Nova Ordem Social (NOS), o movimento neonazi liderado por Mário Machado. O mesmo terá feito Nuno Afonso, e que segundo a Sábado, representa a ala mais moderada do partido.

O facto do NOS ter sido extinto em Novembro, por decisão do antigo líder skinhead, poderá ter contribuído para a entrada em fluxo de inúmeros de militantes extremistas. Ventura diz que esse é um fenómeno a que o partido vai estar atento. “Desde as eleições legislativas, crescemos mais de mil por cento. Só ontem, filiaram-se no partido centenas de pessoas. Estamos, neste momento, com oito mil militantes. A grande maioria, 85%, inscreve-se através do site. É impossível fazer um rastreio a todos os que se inscrevem, mas vamos ficar atentos às inscrições em fluxo e sempre que necessário, de acordo com o espírito da lei, fazer uma pesquisa sobre o seu passado político”.