O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, vai estar em junho em Portugal para participar em Cascais numa conferência sobre o “Futuro da Política”, anunciou esta quinta-feira a Câmara Municipal de Cascais.

O anúncio foi feito esta tarde durante uma cerimónia de apresentação à imprensa das iniciativas do município de Cascais, no distrito de Lisboa, para 2020.

A conferência “Future of Politcs” irá decorrer em junho e tem confirmados, além do antigo primeiro-ministro e atual secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, a presença do psicólogo político canadiano Jordan Peterson e do historiador israelita Yuval Noah Harari.

Esta conferência está a ser organizada pela “Advanced Leadership Foundation”, em parceria com a organização de jornalismo norte-americana Político.

Esta foi uma das iniciativas esta quinta-feira apresentadas pela Câmara de Cascais, que anunciou também a realização de mais uma prova “Ironman”, que congrega as modalidades de ciclismo, natação e corrida.

No entanto, a novidade para este ano é a introdução da categoria de longa distância, que prevê uma passagem pela Auto Estrada 16 (Cascais-Belas) até à Circular Regional Exterior de Lisboa (CREL).

A autarquia perspetiva que esta prova, que se realizará em setembro, traga ao município cinco mil atletas e cerca de 15 mil acompanhantes.

A Câmara de Cascais anunciou ainda a manutenção de provas no município que já considera “míticas” como o Estoril Open (ténis), o European Tour-Golf Sixies e World Corporate Golf (Golf) e o CSI- Longines Global (Equitação).