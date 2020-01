Um incêndio de origem desconhecida atingiu na quarta-feira a Catedral de Santa Isabel de Malabo, a maior igreja cristã na Guiné Equatorial, destruindo parte do edifício. As autoridades ainda não anunciaram se há vítimas a registar devido ao incêndio.

Vários vídeos e fotografias surgiram nas plataformas sociais, principalmente no Twitter, nos quais é possível ver a catedral em chamas.

UN PATRIMONIO CULTURAL E HISTÓRICO DE GUINEA ECUATORIAL SE NOS QUIERE IR.

La Catedral de Malabo ha sufrido un gran incendio esta tarde. Tras 104 años de existencia. Según las hipótesis, algunos creen que fue provocado por un cortocircuito. Fuente del Vídeo: whatsapp. pic.twitter.com/KrfnivY1tC — Guinea Turismo (@guineaturismo) January 15, 2020

As chamas foram controladas pelos bombeiros por volta das 19h locais (18h em Lisboa), que utilizaram mangueiras de incêndio para pulverizar a fachada da catedral com água, de acordo com a agência France-Presse.

“Acabámos de apagar o fogo. Acabou. O telhado desapareceu, é um desastre”, afirmou o bombeiro Alfredo Abeso à AFP. Um outro bombeiro confirmou que “o telhado inteiro desapareceu” e que “o interior ardeu”.

A causa do incêndio ainda não é conhecida, mas a catedral estava fechada ao público desde 7 de janeiro para obras de renovação.

Otra toma del incendio declarado está tarde, en la Catedral de #Malabo… pic.twitter.com/RHxX0FcBL0 — Radio Macuto GE (@radiomacutocl) January 15, 2020

Fuego en el catedral de Malabo este tarde . Profunda solidaridad de la embajada de Francia ,después de Notre Dame en Paris. Oremos. pic.twitter.com/VQJpUJzHCM — Brochenin Olivier (@O_Brochenin) January 15, 2020

Na mesma rede social, a embaixada de França em Malabo partilhou uma mensagem em que comparou o incêndio com aquele que atingiu a Catedral de Notre-Dame, em Paris, em abril.

“O incêndio que assolou a Catedral de Santa Isabel lembra-nos cruelmente aquele que assolou Notre-Dame de Paris em abril passado”, escreveu a embaixada, acrescentando: “Partilhamos a emoção dos nossos amigos de Malabo e da Guiné Equatorial e esperamos que o fogo possa ser controlado rapidamente”.

L'incendie qui ravage la Cathédrale de Sainte Elizabeth nous rappelle cruellement celui qui a ravagé #NotreDame en avril dernier. Nous partageons l'émotion de nos amis de #Malabo et de #GuineaEcuatorial et espérons que le feu pourra être contrôlé rapidement. pic.twitter.com/PrM0z6U41p — Ambassade de France à Malabo (@FranceMalabo) January 15, 2020

“Invade-nos um profundo sentimento de tristeza quando vemos as imagens da Catedral de Santa Isabel em Malabo, símbolo da mais pura fé do povo de Guine Equatorial”, escreveu a Embaixada norte-americana em Malabo na mesma rede social.

Nos invade un profundo sentimiento de tristeza al ver las imágenes de la Catedral de Santa Isabel en Malabo, símbolo de la fé más pura del pueblo de #GuineaEcuatorial. ❤ ???? pic.twitter.com/VaRtYuwTrg — U.S. Embassy Malabo (@USEmbassyEG) January 15, 2020

Construída entre 1897 e 1916, num estilo neogótico, a Catedral de Santa Isabel é um dos principais pontos turísticos da Guiné Equatorial, sendo considerada a Notre Dame de África.