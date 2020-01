A cantora norte-americana Madonna deu início à digressão europeia de “Madame X” no domingo, com o primeiro de oito concertos a realizar-se no Coliseu de Lisboa, a cidade de inspiração do mais recente álbum.

A rainha da pop mostrou-se grata à cidade de Lisboa. Desta vez, Madonna, usou a sua rede social Instagram para deixar uma mensagem à capital portuguesa: “Lisboa, tens sido tão boa para mim.”.

A mensagem foi publicada antes do regresso de Madonna ao Coliseu dos Recreios esta quinta-feira, para o terceiro concerto naquele espaço, também uma das paragem da digressão de “Madame X”.

Nos últimos dois anos, a cantora viveu em Lisboa, onde contactou com a cultura lusófona e latina, que inspiraram o seu último álbum de originais, Madame X, lançado em junho do ano passado.