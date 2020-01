Christopher Tolkien, filho do autor de “O Senhor dos Anéis” JRR Tolkien, morreu esta quinta-feira, anunciou a Tolkien Society. Não são conhecidas as causas da morte.

“Christopher Tolkien morreu aos 95 anos. A Sociedade Tolkien envia suas mais profundas condolências a Baillie, Simon, Adam, Rachel e toda a família Tolkien”, escreveu a sociedade que celebra a vida e os trabalhos de JRR Tolkien.

Christopher Tolkien has died at the age of 95. The Tolkien Society sends its deepest condolences to Baillie, Simon, Adam, Rachel and the whole Tolkien family. pic.twitter.com/X83PTx4b7x

— Tolkien Society (@TolkienSociety) January 16, 2020