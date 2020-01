A confirmação foi dada pela própria produtora dos filmes da saga James Bond, numa entrevista à Variety. Apesar de os rumores iniciais nesse sentido, a personagem de James Bond não vai ser uma mulher. “Pode ser de qualquer cor, mas é um homem”, afirmou Barbara Broccoli.

Acredito que devemos criar novas personagens para as mulheres —personagens femininas fortes. Não estou particularmente interessada em pegar numa personagem masculina e meter uma mulher a interpretá-la. Acho que as mulheres são muito mais interessantes do que isso“, disse na entrevista.