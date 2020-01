Yoko Ono é “a cara da multidisciplinariedade artística”, para Philipe Vergne, diretor artístico do Museu de Arte Contemporânea de Serralves. Por isso, cabe que nem uma luva na programação para o ano que agora começa.

A artista contemporânea de 83 anos traz em abril a pintura, o cinema, a escultura para a exposição O jardim-escola da Liberdade, no Museu de Arte Contemporânea de Serralves, organizada a par com o Studio One de Nova Iorque”.

Apesar de “ter casado mal”, ironiza o diretor do Museu, Philipe Vergne (referindo-se a John Lennon, quando se assinalam os 40 anos da morte do músico), “é uma das mais importantes artistas internacionais” que, para além de ter criado arte com diversos objetos e linguagens, fê-lo “introduzindo liberdade a cada disciplina artística”, na forma de “declaração política” e, com isso, abraçou, se não mesmo iniciou, o movimento artístico mais radical da segunda metade do século XX, Fluxus”.

A audiência será convidada a participar na exposição, nomeadamente a “escrever mensagens de esperança” que, devagar, tornarão a sala “cheia de bonitas mensagens”, confere Philipe Vergne. Yoko Ono também deverá marcar presença no Porto e será a primeira vez que expõe em Portugal, “pelo menos a esta escala”.

Anunciada esta manhã pela presidente do Conselho de Administração da Fundação, Ana Pinho, e por Phillipe Vergne, a programação de 2020 da Fundação tem também em destaque a presença do cinematógrafo e artista de vídeo Arthur Jafa, vencedor do Leão de Ouro na Exposição Internacional da Bienal de Veneza de 2018.

Nos últimos anos, Arthur Jafa “tem recebido muita atenção pelo seu trabalho no cinema, na fotografia, na colagem e na escultura”, enumera Philipe Vergne, confluindo, para o diretor, na tal multidisciplinaridade que Serralves pretende celebrar.

O artista afro-americano do sul de Los Angeles que já veio ao Porto por altura do Fórum do Futuro, traz a exposição com que o Museu abrirá portas ao novo ano, já a 20 de fevereiro. “Uma série de interpretações absolutamente improváveis, ainda assim extraordinárias” revela a “capacidade que o artista tem em fazer colagens e manipular imagens e sons para criar ambientes que não permitem ao espectador olhar para o outro lado, o outro lado da nossa história atual”, resume a Fundação.

Arthur Jafa “apropria-se de imagens que encontra no mundo digital, junta-as e cria uma narrativa” que reflete comunidades, nomeadamente aquela em que nasceu. “Uma bela oportunidade”, para Philipe Vergne, de “contemplar os que são diferentes de nós”.

Os dois artistas contemporâneos inserem-se nos “valores” que o diretor do museu diz ter “vindo a seguir”, nesta que é a sua primeira vez a pensar por inteiro a programação: o trabalho entre disciplinas “porque os artistas são criaturas multidisciplinares”, e a internacionalidade, se não mesmo a globalidade, “porque os artistas são criaturas internacionais que não conhecem fronteiras”.