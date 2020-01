Os Pavement já estavam confirmados no cartaz da edição de 2020 do festival Primavera Sound de Barcelona (3 a 7 de junho), um dos mais importantes a acontecer fora do panorama mainstream da pop, do rock, do hip hop e da música eletrónica. Foram, aliás, anunciados também para a edição do Porto, que acontece de 11 a 13 de junho. Mas esta quarta feira foi revelado o cartaz completo do festival catalão.

Os reunidos Bauhaus, Beck, as também regressadas Bikini Kill, Brockhampton, Caribou, Disclosure, Iggy Pop, King Krule, Lana Del Rey, Massive Attack, The National, Tyler The Creator, Young Thug e os The Strokes são os nomes maiores do line up anunciado. E este é o cartaz completo.

Os concertos principais acontecem entre os dias 4 e 6 de junho. O cartaz do festival do Porto ainda não foi anunciado Este ano, o Primavera Sound terá também uma edição em Los Angeles.