Celebrações do Ano Novo Chinês

Da Igreja de Nossa Senhora dos Anjos à Alameda, Lisboa. Sábado e domingo. Entrada livre

Para quem gosta de conhecer novas culturas sem ter de sair de “casa”: Lisboa volta a pintar-se de vermelho e dourado para dar as boas vindas ao Ano do Rato, o primeiro de todos os signos do Zodíaco e sinal de prosperidade e abundância. A comunidade chinesa da capital vai voltar por isso a orientar os festejos que vão decorrer já este sábado e domingo. No primeiro dia do fim de semana vai decorrer o já concorrido desfile, que partirá da Igreja dos Anjos e termina na Alameda. Nessa mesma data arranca também a feira cultural e gastronómica e no fim da tarde acontece um espetáculo na fonte luminosa. O segundo dia é mais calmo: mantém-se a feira e regressa o espetáculo estreado no dia anterior.

Yala Fest

Anjos 70, Regueirão dos Anjos, 70, Lisboa. Sábado, das 15h30 às 24h. 10€ por pessoa

Para quem quer fazer a diferença ao som de boa música: É mais um exemplo de como a arte pode ter impacto direto no dia a dia das pessoas. Este Yala Fest nasce como forma de apoiar o projeto “Bukra”, um documentário independente que tem como objetivo dar voz aos resistentes palestinianos do Campo de Refugiados de Jenin. O evento pretende servir como forma de angariação de fundos — todos os lucros associados ao projeto “Bukra” (que está neste momento em fase de pós-produção) revertem na totalidade para apoios e ações de intervenção social no dito campo de refugiados –, dando em troca atuações de Surma, LaBaq, Benjamim, Luís Severo e Samuel Úria, bem como DJ sets de Hélio Morais, Elísio & Xico da Ladra. Também está prevista a participação da Poetry Slam bem como conversas com o artista palestiniano Nabil Al-Raee e o jornalista Ricardo Esteves Ribeiro, da Fumaça.

Virgens Suicidas, de John Romão

Culturgest – Fundação CGD, Edifício-Sede da CGD; Rua Arco do Cego, Lisboa. Quinta e Sexta às 21h00, Sábado às 19h00. 14€ por pessoa

Para quem gosta de clássicos reinventados: É muito possível que reconheça o nome deste espetáculo, afinal é igual ao da obra de Jeffrey Eugenides que em 1999 foi adaptado ao cinema por Sofia Coppola. Não pense é que por causa disso se limita a ser uma mera reencenação do original. Estas Virgens Suicidas de John Romão resultam de um cruzamento da obra original com o trabalho de Frank Wedekind chamado Mine-Haha, or On the Bodily Education of Young Girls, realidade que se traduz numa história protagonizada por Luísa Cruz, Vera Mantero, e Mariana Tengner Barros, onde acompanhamos a educação de um grupo de raparigas adolescentes dedicadas à educação física, ao teatro e à dança. Por muito que elas vivam num aparente ambiente idílico, porém, acabam por estar enclausuradas numa vida rotineira e rígida. É esta a base narrativa deste espetáculo que só continuará no palco da Culturgest entre esta quinta-feira e sábado — ou seja, estas são as últimas oportunidades para o apanhar em cena.

2ª edição da Aula Aberta com Vera Marmelo

Auditório Municipal Augusto Cabrita, Barreiro; Domingo, das 10h às 12h. Entrada livre mediante marcação (veramarmelo@gmail.com)

Para quem quer aprender a fotografar com pinta: Depois de uma bem sucedida primeira edição que num domingo de manhã conseguiu reunir quase 100 pessoas para falar sobre fotografia, os encontros Fotografia no Barreiro voltaram a convidar Vera Marmelo para encabeçar um dos momentos da programação, esta tal aula aberta onde quem vai ter a palavra serão os cinco fotógrafos convidados por Marmelo para falar sobre a sua obra e o seu método de trabalho. Anabela Carreira, Cláudio Ferreira, Rui Serrano, João Rosa e Luís Sousa foram os nomes escolhidos pela fotografa portuguesa mas o igualmente importante Paulo pimenta também terá associado a este evento uma exposição sua. A entrada é livre, mediante marcação prévia.

Exibição de “O Grande Ditador”, com Charlie Chaplin

Cinemateca Portuguesa, R. Barata Salgueiro, 39, sala M. Félix Ribeiro. Sexta-feira às 15h30. 3,20€ por pessoa

Para quem gosta de gargalhadas a preto e branco: Um clássico é um clássico e esta é uma ótima oportunidade para não deixar que um lhe fuja: A Cinemateca Portuguesa está a fazer um ciclo especial que pretende revisitar os grandes géneros da cinematografia e neste momento encontram-se em plena exploração da comédia. A programação completa incluiu a exibição de vários clássicos, de todos os géneros e feitios, dedicados às gargalhadas do público e esta sexta-feira vai ser exibido o famoso “O Grande Ditador”, uma das obras mais conhecidas de Charlie Chaplin que satiriza o regime nazi para passar uma mensagem de aceitação e integração do “outro”, tema que ainda nos tempos de hoje continua mais que pertinente.

Workshop de tricot

Rua de Moçambique, 23A, Lisboa. Sábado, das 14h às 17h. 20€ por pessoa

Para os adeptos dos trabalhos manuais: Em plena época de frio, nada como aprender a fazer o próprio agasalho: poupa dinheiro e quiçá até ganha um novo hobby. A marca O Barbudo Aborrecido, que se especializa, entre várias coisas, na construção de obras em macramé, está organizar um workshop de iniciação ao tricot , onde os alunos vão poder aprender as bases desta arte feita à mão com a ajuda de João Caldas, um especialista na matéria. Os participantes deste workshop não só vão regressar a casa com os conhecimentos base deste tipo de confeção como também têm direito a levar consigo o seu primeiro par de agulhas. Os restantes materiais estão igualmente incluídos, claro. Para obter mais informações ou reservar lugar envie e-mail para joao.caldas.786@gmail.com — dê corda (ou lã) aos sapatos porque o workshop só tem capacidade para 10 pessoas.

Taco Sessions na Invicta Taproom

Invicta Taproom, Rua Duque de Loulé, 177, Porto. Sexta, das 18h às 2h. Vários preços

Para quem gosta de street food com salero: Tacos e cerveja são combinação mais que certa e quem duvidar disso pode comprovar por si próprio no evento desta sexta-feira no bar de cervejas artesanais Invicta Taproom. A Callejero Tacos é uma simpática “motoreta” que anda a fazer pop-ups deste género um pouco por todo o país, trazendo sempre consigo deliciosas receitas típicas mexicanas como o taco com adobada (ombro de porco marinado numa rica combinação de pimentos guajillo, pimentões ancho e especiarias), que se vê na fotografia, ou outras iguarias como os clássicos huevos rancheros ou o frango com molho chipotle. Tudo isto é sempre preparado com ingredientes locais e frescos, tendo neste caso o acompanhamento perfeito em jeito de bebida — as cervejas artesanais desta casa portuense que vai receber a motoreta mexicana. Aqui existem 13 variedades à pressão e um frigorífico cheio (e interessante) de referências nacionais e internacionais prontas a acalmar qualquer efeito secundário causado pelo picante.

Ciclo “Vive la France!”

Casa da Música, Avenida da Boavista, 604-610, Porto. Até domingo. Vários preços

Para os adeptos da egalité, liberté, fraternité: Nunca é demasiado tarde para aproveitar uma festa e é por isso mesmo que esta sugestão aparece aqui: estão aí os últimos dias do ciclo artístico que a Casa da Música dedicou ao universo criativo gaulês e ainda há muitas coisas boas para ver. Há filmes como o “French Can-Can” de Jean Renoir (dia 17 às 21h) e o “Jules et Jim” do famoso François Truffaut (dia 19 às 16h), por exemplo. Atuações como o “Bleu, Blanc, Rouge (et Noir)”, também, onde o português JP Simões cantará obras de Serge Gainsbourg, Boris Vian ou Léo Ferré (sábado às 22h). Até grandes concertos como a versão do maestro Hervé Niquet de várias obras do mestre Marc-Antoine Charpentier (domingo, às 18h). Escolha não falta por isso carregue aqui para poder ver o “cardápio” inteiro e saber pormenores sobre bilhetes.

Lindy Hop Party

Ateneu Comercial do Porto, Rua Passos Manuel, 44, Porto. Sábado e domingo, 22h00. Entrada livre

Para quem quer dar à anca como se fosse 1930: Porque não recordar outros tempos com ajuda da pista de dança? O Lindy Hop é um tipo de dança nascido no bairro de Harlem, em Nova Iorque, algures na passagem dos anos 20 para os anos 30. Deriva do jazz, caracteriza-se por ser bastante animado e neste próximo fim de semana estará em grande destaque graças ao HOP Dance Studio, casa que ensina a gingar a este ritmo e que vai organizar esta festa de Lindy Hop que durará dois dias. Tanto os dançarinos mais experientes como os principiantes serão igualmente bem-vindos, não havendo qualquer restrição para quem queira participar na celebração. Consulte aqui todas as informações.

Exposição Empty Quarter #2 (Rub Al’Khali)

Galeria sala117, Rua Damião de Góis, 200, Porto. Até sábado. Entrada livre

Para quem gosta de ver o mundo noutra perspetiva: Não deixe passar a oportunidade de ver a primeira exposição da fotógrafa Pauliana Valente Pimentel no Porto. Este Empty Quarter #2 (Rub Al’Khali) faz parte de um projeto mais extenso que pretende entrar a fundo na realidade quotidiana da vida nos Emirados Árabes Unidos e conhecer os seus usos e costumes, a sua riqueza e a sua maneira excêntrica de viver. O facto de se tratar de uma cultura muito fechada a quem vem de fora (especialmente no caso de mulheres) faz com que todo o projeto tenho uma extensão programada de cinco anos. Pauliana visitou o Dubai pela primeira vez em 2015 e dessa viagem retirou a sua primeira exposição dentro desta temática. Voltou em 2017 e agora, em 2019, mostra na sala117 o resultado do seu trabalho cujo objetivo final é ter uma mostra no Dubai durante a Expo 2020.

“Nunca mais é sábado” é uma rubrica que reúne, todas as semanas, as melhores sugestões para aproveitar o fim de semana.