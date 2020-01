Companhia das Caldas da Rainha inicia temporada com “Planeta Vinil”

“Planeta Vinil” surge assim como “uma receita — aprendida em processo de aventura — contra o suicídio global planetário”, pode ler-se na sinopse.

A peça foi encomendada, pela companhia que este ano completa 35 anos, a Cecília Ferreira, dramaturga licenciada pela Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo (ESMAE), do Porto.

Cecília Ferreira escreveu um conjunto de peças e concebeu experiências teatrais, principalmente no coletivo feminino Teatro a Quatro e é autora, entre outros textos, de “A Acompanhante”, que recebeu o prémio de dramaturgia da Sociedade Portuguesa de Autores, e que foi estreada no Teatro Aberto, em Lisboa, em 2014.

“Planeta Vinil” tem encenação de Fernando Mora Ramos, cenografia de Patrícia Guimarães, música de Eduardo Raón e interpretação de Cibele Maçãs, Mafalda Taveira, Fábio Costa e Nuno Machado.

O espetáculo pode ser visto no dia 8 de fevereiro, às 16h e às 21h30, no dia 15, às 21h30, e, no dia 16, às 16h. Haverá ainda sessões para escolas de 6 a 21 de fevereiro, às 10h30 e às 14h30.