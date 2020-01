Estão abertas as candidaturas para a quinta edição do “FCT NOVA Challenge”, um concurso da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, que conta com o apoio da Direção-Geral da Educação e da Embaixada dos Estados Unidos da América. O vencedor ganha uma “viagem ao Centro da NASA em Washington”, diz a FCT em comunicado.

O “FCT NOVA Challenge” tem como objetivo “promover o conhecimento científico entre os jovens portugueses e a consequente criação de novos talentos na Ciência, Tecnologia e Engenharia, áreas de investigação e ensino da FCT Nova”. Este ano, pela primeira vez, além de estudantes do 12º ano dos cursos Científico-Humanístico de Ciências e Tecnologias, e Científico-Humanístico de Ciências Socioeconómicas, vão poder participar também estudantes de escolas profissionais.

O concurso junta numa competição equipas de três a cinco estudantes que têm de ser orientados “por até dois professores”. Para poderem ser escolhidos como vencedores, os estudantes devem “conceber, ou até construir, um projeto que seja uma resolução prática de um problema concreto de ciência ou engenharia, que pode passar por uma metodologia inovador”.

Os estudantes que queiram participar podem fazê-lo na página online do concurso até 20 de março de 2020. Os resultados são conhecidos a 25 de maio de 2020. Em 2019 os vencedores foram alunos da Escola Básica e Secundária Oliveira Júnior, de São João da Madeira.