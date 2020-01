Uma colisão entre quatro viaturas causou esta sexta-feira de manhã cinco feridos, dois dos quais em estado grave, e está a condicionar o trânsito desde as 9h na A33 perto do Montijo, segundo a Proteção Civil.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal adiantou à Lusa que o acidente, cujo alerta foi dado às 8h58, envolveu quatro viaturas e causou dois feridos graves e dois ligeiros que foram transportados para o Hospital do Barreiro. Uma outra pessoa foi assistida no local.

O acidente ocorreu ao quilómetro 32 da Autoestrada 33 [Circular Regional Interior da Península de Setúbal] junto ao Montijo e o trânsito está condicionado, segundo a mesma fonte.

Às 10h estavam no local 22 operacionais, com o apoio de nove veículos.