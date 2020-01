Em dia de São Rafael, a diferença fez-se com duas letrinhas apenas (a crónica do Sporting-Benfica)

Existe uma frase coloquial, uma espécie de provérbio sem o ser que tem tradução em várias línguas e é utilizada em vários países, que define as pessoas que não têm coragem para ser otimistas mas também optam por não ser pessimistas. “Esperar o melhor preparado para o pior”: é uma forma de estar na vida que garante, à partida, que tudo vai correr bem. Se aparecer o melhor, ficamos felizes, celebramos e pensamos no quão terrível teria sido o pior; se esse tal pior acabar por surgir, estaremos preparados, diremos que tínhamos avisado e que a inversão negativa da história não foi surpreendente.

Era mais ou menos assim que os adeptos tanto do Sporting como do Benfica encaravam o dérbi desta sexta-feira. Os primeiros, a jogar em casa e a partir do quarto lugar da Primeira Liga, estavam compreensivelmente prontos para encarar uma derrota frente a um histórico rival mas não se esqueciam de ressalvar que “tudo pode acontecer”. Os segundos, em Alvalade e com quatro pontos de vantagem para o FC Porto, estavam obviamente confiantes para ganhar um dos jogos mais importantes da temporada mas sublinhavam que “um dérbi é um dérbi”. E entre os lugares-comuns que nos dizem que é inteligente esperar o melhor estando preparado para o pior, que recordam que tudo pode acontecer e que um dérbi é, afinal, mesmo um dérbi, Sporting e Benfica entravam esta sexta-feira em campo com a certeza de que tinham entre si a maior distância pontual da história num jogo entre os dois à primeira volta (16 pontos).

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Sporting-Benfica, 0-2 17.ª jornada da Primeira Liga Estádio José Alvalade, em Lisboa Árbitro: Hugo Miguel (AF Lisboa) Sporting: Luís Maximiano, Ristovski, Tiago Ilori, Mathieu, Acuña, Doumbia (Pedro Mendes, 86′), Wendel, Bruno Fernandes, Rafael Camacho (Borja, 90+2′), Bolasie (Gonzalo Plata, 79′), Luiz Phellype Suplentes não utilizados: Diogo Sousa, Luís Neto, Battaglia, Eduardo Treinador: Silas Benfica: Vlachodimos, André Almeida, Rúben Dias, Ferro, Grimaldo, Weigl, Gabriel, Pizzi, Cervi (Taarabt, 90+5′), Chiquinho (Rafa, 74′), Carlos Vinícius (Seferovic, 90+7′) Suplentes não utilizados: Zlobin, Jardel, Tomás Tavares, Samaris Treinador: Bruno Lage Golos: Rafa (80′ e 90+9′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Gabriel (26′), a Acuña (30′), a Luiz Phellype (57′), a Chiquinho (58′), a Gonzalo Plata (90′), a Mathieu (90+3′), a Vlachodimos (90+9′)

Para o Sporting de Silas, a importância do dérbi desta sexta-feira era, ainda que ingrata, bastante simples: continuar na perseguição ao Famalicão, atualmente no terceiro lugar, e tornar uma vitória frente a um dos principais rivais uma espécie de ponto alto de uma temporada cada vez mais esvaziada de alegrias. Para o Benfica de Bruno Lage, o dérbi desta sexta-feira era um dos obstáculos mais complexos de ultrapassar na demanda por manter a vantagem pontual para o FC Porto e não abrir espaço a deslizes. De um lado, procuravam-se três pontos que pudessem tornar uma má época menos má; do outro, procuravam-se três pontos para tornar ótima uma época bem encaminhada para ser boa.

Sem Coates, que viu o quinto amarelo com o V. Setúbal e estava castigado, e também sem Vietto, que saiu lesionado do jogo com os sadinos, o Sporting entrava em campo com Tiago Ilori ao lado de Mathieu no eixo da defesa e Rafael Camacho na condição de titular, perto de Luiz Phellype e Bolasie. Bruno Fernandes, que tem pé e meio no Manchester United e na Premier League e que chegou a estar em dúvida para o dérbi — caso o negócio tivesse sido fechado antes desta sexta-feira, o médio já não jogava com o Benfica –, estava no onze leonino provavelmente pela última vez. Neto, já recuperado, estava no banco de suplentes, assim como Pedro Mendes, e Jesé ficava de fora da convocatória por opção. Já Acuña, que falhou a visita ao V. Setúbal depois de uma alegada discussão com Hugo Viana, voltava a ser chamado por Silas e voltava também ao onze dos leões enquanto lateral esquerdo.

No Benfica, Bruno Lage deixava Taarabt no banco e apostava na dupla Gabriel e Weigl no meio-campo, enquanto que Cervi mantinha a titularidade — Rafa, que cumpriu apenas alguns minutos contra o Rio Ave para a Taça de Portugal, naquele que foi o regresso do jogador à competição após três meses lesionado, começava no banco. Carlos Vinícius era o elemento destacado no ataque, com Seferovic enquanto suplente, e Ferro continuava ao lado de Rúben Dias mesmo depois de ter estado em dúvida, na sequência das dores musculares que sentiu contra o Rio Ave.

Sem grandes surpresas, o Benfica surgiu na Luz a tomar conta das ocorrências e assumir o controlo da partida logo a partir da fase inicial de construção, colocando Weigl numa posição mais recuada do meio-campo que servia como ligação entre os dois centrais e o setor mais adiantado. Carlos Vinícius atirou por cima da trave logo nos instantes iniciais (2′) e Pizzi obrigou Luís Maximiano à primeira grande defesa do jogo (12′): os encarnados conseguiam chegar à grande área leonina com pouco passes e pouca dificuldade, beneficiando principalmente da passividade da defesa do Sporting na hora de pressionar os adversários mas também das inúmeras perdas de bola da equipa de Silas ainda no próprio meio-campo, que acabavam por oferecer autênticos corredores para os jogadores de Bruno Lage avançarem.

O Sporting, ainda assim, estava confortável com o modelo de jogo que estava a ser desenvolvido. Silas colocou Bolasie na ala esquerda, a jogar à frente de Acuña, e deixou Rafael Camacho tombado na direita do ataque para explorar uma teórica fragilidade na linha entre Ferro e Grimaldo. O jovem avançado acabou por protagonizar a melhor oportunidade que o Sporting teve para marcar na primeira parte, ao rematar ao poste depois de lançado na profundidade (13′), e os leões aproveitaram precisamente esse primeiro lance de perigo para tentar subir as linhas e equilibrar a balança da posse de bola, procurando quase replicar aquilo que estava a ser feito do lado dos encarnados.

Com pouca presença na grande área e com alguma dificuldade em ultrapassar o overbooking de jogadores do Sporting na faixa central, o Benfica ia lateralizando o fluxo ofensivo, solicitando de forma progressiva tanto André Almeida como Grimaldo. Do outro lado, e principalmente a partir do primeiro quarto de hora, o Sporting procurou então repetir esse movimento e chamar ao ataque Acuña e Ristovski, possibilitando a Bolasie e a Rafael Camacho algumas incursões por zonas mais interiores e mais próximas de Luiz Phellype. Depois de corrigir vários erros defensivos que cometeu nos instantes iniciais, a equipa de Silas acabou por conseguir equilibrar as contas da posse de bola — ainda que o Benfica tenha mantido sempre, até ao intervalo, um notório ligeiro ascendente — e Luiz Phellype viu mesmo Hugo Miguel anular aquele que seria o primeiro golo do jogo, depois de um desvio ao primeiro poste ter enganado Vlachodimos (33′). O avançado brasileiro estava fora de jogo, depois de na jogada anterior Camacho ter obrigado o guarda-redes encarnado a uma boa defesa à queima-roupa, mas a subida de rendimento dos leões na partida era inegável.

Na ida para o intervalo, ainda que a percentagem de posse de bola ditasse desde logo que o Benfica tinha sido superior durante largos minutos da primeira parte, a verdade é que a ausência de golos era também o espelho do equilíbrio e da progressiva quebra de intensidade que acabou por pautar a reta final do primeiro tempo. Na ida para o balneário, para além de Gabriel estar a ser praticamente exímio na hora de anular as ações de Bruno Fernandes na construção do Sporting, Tiago Ilori acabava por ser a grande surpresa do jogo. O central português, que entrou no onze para render o castigado Coates e só foi titular porque Neto tem estado lesionado, foi preponderante em dois lances na grande área de Max e ia sendo, a par de Rafael Camacho, o melhor elemento da equipa de Silas.

???????? INTERVALO | Sporting 0 – 0 Benfica Uma 1ª parte q “ensina” a ler estatísticas para lá do óbvio: parece-lhe claro o ascendente "encarnado"? Então repare melhor no indicador xG (Expected Goals)… ???? Powered by @betpt#LigaNOS #SCPSLB #DiaDeSporting #PeloBenfica pic.twitter.com/NY2bYeSjgz — GoalPoint.pt ⚽ (@_Goalpoint) January 17, 2020

