O Governo vai convocar os sindicatos da Função Pública para negociar aumentos salariais acima dos 0,3% inscritos na proposta de Orçamento do Estado para 2020, anunciou esta sexta-feira a ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública. Alexandra Leitão está a ser ouvida no Parlamento no âmbito do debate na especialidade do OE.

“Estamos neste momento a convocar os sindicatos para uma nova ronda negocial cujo primeiro ponto é exatamente aumentos salariais. E aí em primeira mão diremos aos sindicatos o que vai ser acrescentado aos 0,3%”, referiu a ministra. “Sempre dissemos que se fosse possível” esse valor poderia ser aumentado, disse.

Alexandra Leitão – que respondia à deputada do PSD, Carla Barros – sublinhou que o Governo sempre disse que “tudo faria” para valorizar os funcionários públicos “desde que não se pusessem em causa as contas públicas”. “Os aumentos salariais de 0,3% não me envergonham porque representam uma retoma, uma valorização geral que não existia desde 2009”, afirmou a ministra.

Já a deputada do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, considerou que a proposta de 0,3% “não é aceitável”. O Bloco de Esquerda (mas também, pelo menos, o PCP) apresentou uma proposta de alteração ao OE sobre o aumento da Função Pública, que foi calculado de acordo com a taxa de inflação registada nos 12 meses a terminar em novembro de 2019. Para o PCP, aliás, os aumentos da Função Pública acima dos 0,3% foi uma das “linhas vermelhas” para viabilizar o OE na generalidade, ao asbter-se.

Na semana passada, a imprensa noticiou que o Executivo ponderava valorizar os salários mais baixos — de 635 euros (o salário mínimo) — além dos 0,3%. A medida abrangeria cerca de 100 mil funcionários públicos. No entanto, a fórmula ainda não estará definida e vai ser discutida com os partidos à esquerda durante as negociações sobre o OE na especialidade, assim como com os sindicatos da Administração Pública (que reivindicam aumentos até 3,5%). O Governo quer fechar as negociações até 6 de fevereiro, data da votação final global do OE.

Por várias vezes, o Executivo defendeu não haver margem para ir além dos 0,3% devido ao impacto do fim do descongelamento e das progressões nas carreiras. Para 2021, o primeiro-ministro, António Costa, já garantiu aumentos de, pelo menos, 1% para a Função Pública.