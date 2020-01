O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) abriu processos disciplinares a dois trabalhadores no caso da morte do psicanalista Carlos Amaral Dias. É o resultado do inquérito aberto pelo INEM depois da morte de Amaral Dias numa ambulância do INEM quase duas horas depois de ter ligado para a linha de emergência médica, como denunciou a filha, Joana Amaral Dias.

Em comunicado enviado à imprensa, o INEM anunciou que instaurou processos disciplinares comuns a dois trabalhadores e dois processos de contraordenação à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Beato e Penha de França. O relatório final do inquérito será enviado ao Ministério Público, à Inspeção Geral das Atividades em Saúde (IGAS), à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) e ao Ministério da Saúde.