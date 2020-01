A Liga Portugal solicitou uma reunião de urgência ao ministro da Administração Interna após o incidente com tochas que invadiram o campo do Estádio Alvalade durante o Sporting-Benfica. O jogo esteve parado durante cinco minutos no início da segunda parte porque uma chuva de tochas caiu sobre o relvado e queimou parte do campo.

Numa nota de imprensa, o presidente da Liga Pedro Proença, que viu o jogo ao lado do presidente do Sporting, Frederico Varandas, “lamenta profundamente o sucedido esta noite” e culpa “uma pequena franja de adeptos” de arruinar “um espetáculo destinado a todos”: “O futebol não vai ficar refém de um conjunto de pessoas que, sem rosto, mancham o nome dos clubes e dos seus fiéis e reais adeptos”, prometeu.

A Liga Portugal diz que vai exigir revistas “mais rigorosas e eficazes” aos adeptos na entrada para os estádios, para assim “acabar, definitivamente, com a entrada de objetos perigosos e proibidos nos recintos desportivos”. Entretanto, Pedro Proença pretende analisar os incidentes com artefactos pirotécnicos junto do ministro da Administração Interna com o objetivo de “encontrar medidas eficazes para combater este flagelo”.