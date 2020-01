Derek Fowlds, um dos protagonistas da série de “Sim, Senhor Ministro” (“Yes Minister”, em inglês). Tinha 82 anos. Segundo a BBC e o Guardian, o ator morreu na manhã desta sexta-feira no hospital em Bath (Reino Unido), depois de ter tido uma pneumonia.

Fowlds nasceu em Londres e estudou na Royal Academy of Dramatic Art. Participou em várias peças, filmes e séries como “Sim, Senhor Ministro”, onde interpretava o secretário Bernard Woolley, e a série policial “Heartbeat”, com a personagem Oscar Blaketon.

Antes, foi apresentador do programa infantil “The Basil Brush Show”. A raposa que protagonizava este programa deixou uma mensagem no Twitter, a lamentar a morte do seu “melhor amigo de sempre”.

I don’t know what to say, I’m so desperately sad. ????????????such times we had, rest in peace Mr Derek, my best friend forever #DerekFowlds #BasilBrushshow pic.twitter.com/iQqI8v1Plm — Basil Brush (@realbasilbrush) January 17, 2020

“Sim, Sr Ministro” foi transmitida em Portugal pela RTP e esteve no ar no Reino Unido entre 1980 e 1984. A sequela, por sua vez, foi entre 1986 e 1988.

“Homem encantador”, “ator incrível”, “o mais adorável homem, adorado por todos” são algumas das palavras utilizadas por atores, realizadores e apresentadores ingleses para descrever Fowlds.

RIP Derek Fowlds AKA 'Mr Derek' AKA Sir Bernard Woolley. This is as classic a scene in British comedy as they come.https://t.co/39ihhITtjD — edgarwright (@edgarwright) January 17, 2020

“Era o homem mais encantador para todas as pessoas que conhecia. Não tinha uma palavra negativa a dizer de qualquer pessoa e era tão respeitado e adorado por todos”, afirmou ainda a sua assistente, Helen Bennett.