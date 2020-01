Nos memes do Sporting-Benfica, o campeão é o FC Porto-Braga

À hora em que o Sporting-Benfica arrancou no relvado do Estádio Alvalade, não era o dérbi lisboeta que inspirava os memes publicadas nas redes sociais — era, sim, o Porto-Braga que tinha terminado poucos minutos antes com a vitória vermelha no campo dos dragões. Perante a derrota portista, os benfiquistas entraram mais descansados no segundo jogo do dia.

Eu quando me perguntam se estou nervoso com o #SCPSLB



Sempre tranquilo.

Obrigado @FCPorto. pic.twitter.com/sUz2VPgH4N — rpkasper (@rp_kasper) January 17, 2020

Aos 20 minutos de jogo, o Sporting-Benfica começou a inspirar os internautas. A quantidade de bolas ao poste começou a arrepiar os sportinguistas, que chegaram ao intervalo com um golo marcado, mas anulado por estar fora de jogo. Claro está que os criativos das redes sociais não deixaram passar o momento em branco. E eis o resultado.