O remate de Pizzi e a defesa de Max, a bola de Camacho ao poste e o golo anulado ao Luiz Phellype: os lances da primeira parte do dérbi

Pizzi obrigou Max a uma grande defesa ainda no primeiro quarto de hora, Rafael Camacho acertou no poste e Luiz Phellype ainda viu um golo ser anulado: os lances da primeira parte do Sporting-Benfica.