A seleção portuguesa de andebol estreia-se esta sexta-feira na ronda principal do Euro2020, ao defrontar a Suécia, vice-campeã europeia e anfitriã do Grupo II da segunda fase do torneio, que vai decorrer em Malmö.

Portugal, tal como os suecos, entram em desvantagem na fase decisiva da prova, uma vez que perderam os jogos com a Noruega (34-28) e a Eslovénia (21-19), respetivamente, as outras equipas qualificadas dos respetivos grupos da fase preliminar, que transportam os resultados entre si.

Sem qualquer ponto conquistado, uma nova derrota no encontro desta sexta-feira deixará a seleção que a sofrer em posição muito fragilizada para se apurar para as meias-finais, que se vão disputar entre os dois primeiros classificados dos dois grupos da ronda principal.

Nas outras partidas do agrupamento II, a Noruega defronta a Hungria, num confronto entre as vencedoras dos grupos D e E da primeira fase e ambas com dois pontos, enquanto a Eslovénia, primeira colocada da poule F e também com dois pontos, mede forças com a Islândia, ainda em sem pontos.

Após 14 anos de ausência, Portugal está a disputar pela sexta vez a fase final do Europeu, no qual tem como melhor resultado o sétimo lugar alcançado em 2000, na Croácia, iniciando esta sexta-feira a participação na ronda principal na Malmö Arena, em jogo com início às 20h30 (19:30 em Lisboa).