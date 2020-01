Para fazer frente às exigências da União Europeia para os próximos anos, em matéria de controlo de emissões e redução do dióxido de carbono na atmosfera, a BMW revelou a introdução de novidades em alguns dos seus motores mais populares, isto pouco depois de ter anunciado o abandono de algumas das mecânicas mais emblemáticas, nomeadamente os V8 e V12.

No primeiro trimestre vai ser introduzido o 318i, na berlina e Touring, equipado com uma versão do motor 2.0 litros a gasolina TwinPower Turbo que fornece 156 cv e 250 Nm de binário, o suficiente para garantir o necessário dinamismo, confirmado pelo facto de conseguir ir de 0-100 km/h em 8,4 segundos. O consumo anunciado é de 5,7 litros, correspondente a 130g de CO 2 por km.