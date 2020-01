Muito antes dos Sussex, Arthur foi o primeiro príncipe inglês no Canadá

Mais de um século depois, as motivações de Harry não serão as mesmas que levaram o príncipe Arthur, duque de Connaught e Strathearn, a mudar-se para o Canadá. Os Sussex aspiram a uma vida normal, sem os sobressaltos causados pela relação litigiosa com os tabloides britânicos, e livre da pesada agenda de compromissos reais em terras de sua majestade. O Megxit parece estar no bom caminho, pelo menos na perspetiva de Harry e Meghan. A rainha acedeu ao pedido do neto — que envolve um passo atrás nas obrigações para com a coroa e a autonomia financeira — e admitiu a existência de um período de transição, exercício logístico que continua à espera de ser resolvido.

Em 1911, Arthur foi o primeiro (e até hoje o único) príncipe a ocupar o cargo de governador-geral do Canadá. Atualmente, o representante da rainha em solo canadiano é escolhido pelo primeiro-ministro do país e depois alvo de uma nomeação formal por parte da monarca. Um cenário impensável nos dias que correm, depois de o século XX ter servido para afastar gradualmente este cargo representativo da aristocracia britânica. Ainda assim, entre Arthur e Harry há coincidências inegáveis. Separados por cinco gerações (Arthur foi irmão de Eduardo VII, tetra avô de Harry), partilham uma carreira militar, bem como a fraca probabilidade de um dia chegarem ao trono.

O filho favorito da rainha Vitória

Arthur nasceu a 1 de maio de 1850, partilhando a data de nascimento com um dos seus padrinhos, o duque de Wellington. Foi o sétimo dos nove filhos da rainha Vitória e do príncipe Albert — o terceiro rapaz — e há mesmo quem defenda a tese de que terá sido o favorito da histórica monarca. Aos 16 anos, ingressou na carreira militar. Em 1890, já o percurso nas forças armadas britânicas o precedia, com serviços na África do Sul, Irlanda e Egito e umas quantas distinções.