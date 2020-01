A jornada que poderia ter reaberto as contas do Campeonato acabou por conhecer o efeito contrário e acabou por consolidar o domínio do Benfica na prova: com a vitória no dérbi em Alvalade e a derrota no Dragão do FC Porto frente ao Sp. Braga, os encarnados chegaram ao final da primeira volta com mais sete pontos do que os azuis e brancos – curiosamente, a mesma vantagem que Bruno Lage conseguiu recuperar quando assumiu as águias na 16.ª jornada da última época. Entre o melhor ataque e a defesa menos batida da prova, o Benfica bateu também alguns recordes e o treinador manteve a percentagem de sucesso sem precedente, que vai agora nos 94,44%.

A maior série de vitórias consecutivas de sempre como visitante

Bruno Lage começou o caminho no Benfica com um triunfo complicado na Luz por 4-2 após ter estado a perder por 2-0 e enfrentou de seguida duas deslocações complicadas aos Açores e a Guimarães. Entre dificuldades à mistura, ganhou ambas. Mas esse seria apenas o arranque de um caminho que seria histórico: com o triunfo em Alvalade, os encarnados tornaram-se a primeira equipa a conseguir 17 vitórias consecutivas fora no Campeonato.

⌚️Apito final: SCP 0-2 SLB ⚠️HISTÓRICO!!! ????Benfica de ????????Bruno Lage bate o recorde de vitórias fora de casa na Liga Portuguesa (17) que pertencia a Rui Vitória (2016/17) pic.twitter.com/yMTzzykklE — playmakerstats (@playmaker_PT) January 17, 2020

A melhor primeira volta de sempre numa prova com 18 equipas

O FC Porto de 1939/40 e o Benfica de 1972/73 são as únicas equipas que até hoje conseguiram completar uma volta inteira do Campeonato e ainda existem registos como o Benfica de 1983/84, o Sporting de 1957/58 e o Benfica de 1960/61 que por pouco não fizeram o pleno. No entanto, este Benfica de Bruno Lage também conseguiu o seu lugar na história neste particular, tornando-se a equipa com melhor rendimento na primeira volta de um Campeonato disputado com 18 equipas, alcançando um total de 48 pontos com 16 vitórias e uma derrota.

⌚️Apito final: SCP 0-2 SCP ⚠️HISTÓRICO! É a melhor 1.ª volta de sempre de uma equipa numa ????????Liga com 18 equipas:

2019/20 ????SLB [48 pts]

1996/97 ????FCP [47 pts]

2014/15 ????SLB [46 pts]

1995/96 ????FCP [45 pts]

2002/03 ????FCP [45 pts]

2003/04 ????FCP [45 pts]

2017/18 ????FCP [45 pts] pic.twitter.com/4t7gY8FdLe — playmakerstats (@playmaker_PT) January 17, 2020

⌚️Apito final: SCP 0-2 SCP ????É o 6.º melhor aproveitamentos de pontos numa 1.ª volta da ????????Liga Portuguesa:

1939/40 – 100% ????FC Porto????

1972/73 – 100% ????Benfica????

1983/84 – 96% ????Benfica????

1957/58 – 95% ????Sporting????

1960/61 – 95% ????Benfica????

2019/20 – 94% ????Benfica❔ pic.twitter.com/HbFoXMQySa — playmakerstats (@playmaker_PT) January 17, 2020

Bruno Lage e uma percentagem sem precedente de vitórias

Bruno Lage foi o mais rápido a chegar às 25 vitórias pelo Benfica no Campeonato, foi também o mais rápido a atingir os 30 triunfos na mesma prova e foi ainda o mais rápido a fazer 100 pontos na principal competição nacional. Ainda assim, continua com um registo sem precedente na história do Campeonato: em 36 jogos como técnico dos encarnados, ganhou 34, empatou um e perdeu outro, numa percentagem de 94,44% de sucesso.

13, o número do azar que afinal é a sorte do Benfica

O Benfica foi campeão na última temporada, depois do título do FC Porto em 2017/18, com mais 11 golos sofridos do que os dragões (31-20). E olhando apenas para a era Bruno Lage quando assumiu a equipa à 16.ª jornada, os encarnados consentiram 16 golos em 19 partidas. Na presente época, essa foi a grande viragem nas águias: em 17 rondas jogadas até ao momento, o Benfica, de longe a melhor defesa do Campeonato com quase metade dos golos sofridos dos azuis e brancos, sofreu apenas seis golos, tendo terminado 13 encontros em branco.

Benfica in Liga NOS this season: ✅17 games

❌6 goals conceded

⛔️13 clean sheets Ferro and Rúben Dias effect. — FootballTalentScout – Jacek Kulig (@FTalentScout) January 17, 2020

O ataque não é tão avassalador mas só falhou uma vez

O Benfica não tem no final da primeira volta a mesma média com que terminou o último Campeonato, com três golos por jogo naquele que igualou o melhor registo de sempre na prova. No entanto, os encarnados apenas não marcaram na derrota caseira frente ao FC Porto (onde não fizeram nenhum remate sequer enquadrado com a baliza de Marchesín), tendo também por isso o melhor ataque do Campeonato com 42 golos em 17 partidas realizadas – mais de metade de Pizzi e Vinícius –, mais sete do que o adversário direto FC Porto.

???????? FINAL | Sporting ???? Benfica ???? soma 2ª vitória consecutiva em Alvalade na prova, aproveita a derrota portista e “descola”, no fecho da 1ª volta ⏫

Ratings em https://t.co/QZuwKyufuG ???? Powered by @betpt #LigaNOS #SCPSLB #DiaDeSporting #PeloBenfica pic.twitter.com/aVqvMMFmjj — GoalPoint.pt ⚽ (@_Goalpoint) January 17, 2020

O feito de Rafa em Alvalade, onde nem foi preciso a dupla do costume

Rafa, que tinha feito o último encontro para o Campeonato no final de setembro (V. Setúbal na Luz, 1-0), ainda realizou dois jogos da Champions, lesionou-se com o Lyon e regressou apenas esta terça-feira, jogando um par de minutos para a Taça de Portugal frente ao Rio Ave. Agora, em Alvalade, entrou e fez história: após entrar aos 74′ para o lugar de Chiquinho, o avançado tornou-se o primeiro a bisar saído do banco num dérbi em Alvalade onde os dois melhores marcadores do Campeonato, Pizzi e Carlos Vinícius (12 e dez golos), até ficaram em branco.

⌚️Apito final: SCP 0-2 SCP ????????Rafa Silva bisou pela 1.ª vez num clássico, 100% de eficácia de remate (entrou aos 74'). ⚠️É a 1.ª vez que um suplente utilizado bisa num dérbi em Alvalade. Só ????????João Tomás (2000) e ????????Rafa (2020) bisaram em dérbis na condição de suplente pic.twitter.com/M4fVOqhszu — playmakerstats (@playmaker_PT) January 17, 2020

Uma inversão histórica no duelo com o rival Sporting

Nos últimos dez jogos em Alvalade, o saldo era amplamente positivo para o Benfica, que tinha ganho quatro vezes e empatado cinco contra apenas uma vitória do Sporting. Agora, os encarnados voltaram a vencer (e com isso ainda prolongaram o jejum dos leões) mas o triunfo teve um outro ponto histórico relevante: as águias passam a somar mais vitórias do que o conjunto verde e branco nos dérbis disputados fora (33-32), passando também a ter mais um golo do que o rival lisboeta depois do 2-0 apontado por Rafa no nono minuto de descontos (125-124).