“Campeões, campeões, campeões”. Quando se ouviu o apito final de Carlos Xistra no Estádio do Dragão, o setor dos adeptos visitantes onde se concentrava a maioria dos apoiantes encarnados iniciou uma festa que começou com a derrota do FC Porto na receção ao Sp. Braga e que se prolongou após o dérbi, decidido por Rafa nos últimos dez minutos (mais descontos). No final da primeira volta, o Benfica lidera o Campeonato com 16 vitórias e apenas uma derrota, tendo já mais sete pontos do que os dragões após as 17 jornadas da competição.

No entanto, e depois de Bruno Lage ter feito um discurso ponderado evitando qualquer tipo de euforia, também o presidente dos encarnados, Luís Filipe Vieira, passou pela zona mista do Estádio José Alvalade para deixar uma mensagem de confiança mas também pragmatismo para o que falta ainda no Campeonato.

“Dentro desta casa trabalhamos com um objetivo claro, os adeptos que façam o mesmo. Eu só penso no Benfica, não penso nos adversários. Respeitámos o nosso adversário. Na nossa casa é jogo a jogo e será assim já em Paços de Ferreira. Faltam 17 jornadas, vamos lutar para ser campeões, mas com o princípio de respeitar sempre os adversários, como aconteceu hoje aqui em Alvalade”, começou por referir o líder das águias, desvalorizando a derrota do rival direto FC Porto na receção ao surpreendente Sp. Braga de Rúben Amorim.

Não nos preocupamos nada com os outros campos, o que nos norteia é o jogo a jogo. Se ganharmos sempre, seremos campeões de certeza”, destacou Luís Filipe Vieira.

“Este Campeonato é tão competitivo que se não tivermos a seriedade como temos tido até agora… Temos de respeitar toda a gente e queremos que os adeptos do Benfica tenham esse mesmo respeito. Não pensem que serão favas contadas, o ano passamos recuperámos sete pontos e não queremos que ninguém recupere. Temos de estar unidos e respeitar. Deixem lá isso dos sete pontos, façam de conta que é apenas um ponto”, concluiu.

De referi que, apesar do convite feito pela Direção liderada por Frederico Varandas para que assistisse ao dérbi ao lado do seu homólogo leonino, Luís Filipe Vieira terá optado por seguir o encontro no balneário de Alvalade. Antes do início do jogo, e na primeira fila da tribuna, marcava apenas presença o vice-presidente Alcino António, ao pé não só de Varandas mas também do selecionador Fernando Santos e do líder da Liga, Pedro Proença.